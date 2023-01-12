SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe Beko Bayern Münih'i 79-71 mağlup etti! Sarı-Lacivertliler'den Alman devine geçit yok

Fenerbahçe Beko Bayern Münih'i 79-71 mağlup etti! Sarı-Lacivertliler'den Alman devine geçit yok

12.01.2023 23:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

THY EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, çift maç haftasında ikinci sınavını Alman devi Bayern Münih karşısında verdi. Mücadele Sarı-Lacivertliler'in 79-71'lik üstünlüğü ile sona erdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Beko Bayern Münih'i 79-71 mağlup etti! Sarı-Lacivertliler'den Alman devine geçit yok

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 19. haftasında Almanya temsilcisi Bayern Münih'i konuk etti.

Sarı-lacivertliler, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakayı 79-71 kazandı.

Fenerbahçe Beko'da Johnathan Motley, 22 sayı ve 17 ribaunt ile double-double yaptı. Bayern Münih'te ise Rubit 21 sayıyla mücadele etti.

EuroLeague'deki 5 maçlık mağlubiyet serisini deplasmanda Panathinaikos'u uzatmada 94-88 yenerek sona erdiren sarı-lacivertliler, ligde 12 galibiyet ve 7 mağlubiyetle mücadele ediyor.

İdmanda sakatlık şoku! F.Bahçe resmen açıkladı.. İdmanda sakatlık şoku! F.Bahçe resmen açıkladı..

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkulan oldu, Jesus bin pişman! Arda Güler için teklif geldi ve...Korkulan oldu, Jesus bin pişman! Arda Güler için teklif geldi ve...
Cristiano Ronaldo hem Beşiktaş'ı hem de Galatasaray'ı yaktı!Cristiano Ronaldo hem Beşiktaş'ı hem de Galatasaray'ı yaktı!
'F.Bahçe kariyeri bitti!' Toroğlu açıkladı'F.Bahçe kariyeri bitti!' Toroğlu açıkladı
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Beko son dakika EuroLeague fenerbahçe ligde iyet

En Çok Okunan Haberler

Memurun zamlı maaşı 15 Ocak'a yetişmedi: 2 parça halinde...

Memurun zamlı maaşı 15 Ocak'a yetişmedi: 2 parça halinde...

İsveç'te skandal olay! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maketini astılar

İsveç'te skandal olay! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maketini astılar

Galatasaray transferi bitirdi! Yeni sol bek...

Galatasaray transferi bitirdi! Yeni sol bek...

Derbi sonrası herkes bunu bekliyordu! F.Bahçe'ye 5 yıldız müjdesi

Derbi sonrası herkes bunu bekliyordu! F.Bahçe'ye 5 yıldız müjdesi

Korkulan oldu, Jesus bin pişman! Arda Güler için teklif geldi ve...

Korkulan oldu, Jesus bin pişman! Arda Güler için teklif geldi ve...

Resmen açıklandı! İrfan Can'a men cezası...

Resmen açıklandı! İrfan Can'a men cezası...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Kablosuz kulaklığa geçiş yapmanızı sağlayacak 5 önemli neden!

Kablosuz kulaklığa geçiş yapmanızı sağlayacak 5 önemli neden!

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Çok sevilen Philips airfryerda 900 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 900 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.