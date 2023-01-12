Fenerbahçe Beko Bayern Münih'i 79-71 mağlup etti! Sarı-Lacivertliler'den Alman devine geçit yok

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 19. haftasında Almanya temsilcisi Bayern Münih'i konuk etti.
Sarı-lacivertliler, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakayı 79-71 kazandı.
Fenerbahçe Beko'da Johnathan Motley, 22 sayı ve 17 ribaunt ile double-double yaptı. Bayern Münih'te ise Rubit 21 sayıyla mücadele etti.
EuroLeague'deki 5 maçlık mağlubiyet serisini deplasmanda Panathinaikos'u uzatmada 94-88 yenerek sona erdiren sarı-lacivertliler, ligde 12 galibiyet ve 7 mağlubiyetle mücadele ediyor.