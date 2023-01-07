Fenerbahçe Beko'dan resmen açıkladı! İdmanda sakatlandı... 'Kasında yırtık tespit edilmiştir'

Geçtiğimiz haftalarda sakatlığını atlatarak takımla çalışmalara başlayan Fenerbahçe Beko'nun 21 yaşındaki Bosnalı oyuncusu Tarık Biberovic bir kez daha sakatlık şoku yaşadı.
Fenerbahçe Beko'nun yaptığı duyuruda, Biberovic'in idman esnasında sakatlandığı ve kasında yırtık tespit edildiği duyuruldu.
"Fenerbahçe Beko oyuncusu Tarık Biberovic, takım idmanımız esnasında sakatlanmış ve sporcumuzun sağ bacak hamstring kasında yırtık saptanmıştır. Tedavisine başlanan oyuncumuzun sahalara dönüş süresinin altı hafta olması öngörülmektedir."