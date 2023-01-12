FENERBAHÇE BEKO BAYERN MÜNİH MAÇI CANLI İZLE! Fenerbahçe Beko Bayern Münih basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko Bayern Münih maçı için heyecan dorukta. Temsilcimiz THY EuroLeauge'deki son karşılaşmasında Panathinaikos ile karşı karşıya gelmiş ve maçtan galibiyitle ayrılmayı başarmıştı. Sarı-lacivertli ekip böylelikle Avrupa'da 5 karşılaşma aradan sonra galip gelerek adından söz ettirmeyi başardı. Fenerbahçe Beko Bayern Münih maçı canlı izle ekranı arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Beko Bayern Münih basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE BEKO BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Beko Bayern Münih maçı bugün (12 Ocak 2023 Perşembe) saat 20.45'te başlayacak.

Maç, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu oynanacak.

FENERBAHÇE BEKO BAYERN MÜNİH BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko Bayern Münih basketbol maçı S Sport ve S Sport Plus’ta canlı olarak ekrana gelecek.

FENERBAHÇE BEKO BAYERN MÜNİH MAÇI CANLI TAKİP



