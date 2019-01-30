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Fenerbahçe Beko'da Jan Vesely 5-6 hafta parkelerden uzak kalacak

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ HABERLERİ  | 30.01.2019 14:55 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Beko'nun Çek basketbolcusu Jan Vesely sağ dizinden menisküs operasyonu geçirdi. Vesely'nin parkelere dönüşünün 5-6 haftayı bulması bekleniyor.

Fenerbahçe Beko'da Jan Vesely 5-6 hafta parkelerden uzak kalacak

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın Çek oyuncusu Jan Vesely, sakatlığı nedeniyle 5-6 hafta forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki pivotun sağ dizinden menisküs operasyonu geçirdiği ve rehabilitasyon sürecinin sağlık ekibi gözetiminde başladığı bildirildi.

Açıklamada, Vesely'nin sahalara dönüş süresinin 5-6 hafta olarak öngörüldüğü kaydedildi.

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Fenerbahçe Beko jan vesely

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