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Fenerbahçe Beko deplasmanda Bayern Münih'i devirdi!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
11.04.2025 00:09
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Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Euroleague'in 34. ve normal sezonun son haftasında Almanya temsilcisi Bayern Münih'in konuğu oldu. Mücadelede kazanan 77-89'luk skorla Fenerbahçe oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Beko deplasmanda Bayern Münih'i devirdi!

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Euroleague'in 34. ve normal sezonun son haftasında Almanya temsilcisi Bayern Münih'in konuğu oldu. Fenerbahçe Beko, mücadeleyi 77-89 kazandı.

Sarı-lacivertli takım, ligde normal sezonu 23 galibiyet ve 11 mağlubiyetle ikinci sırada tamamladı.

Salon: SAP Garden Arena

Hakemler: Damir Javor (Slovenya), Carlos Cortes (İspanya), Luka Kardum (Hırvatistan)

Bayern Münih: Edwards 26, Weiler-Babb 7, Giffey 9, Lucic 1, Booker 15, Voigtmann 2, Napier 3, Obst 3, Harris 5, Onuralp Bitim, Brankovic 6

Fenerbahçe Beko: McCollum 11, Guduric 3, Tarık Biberovic 11, Hayes-Davis 24, Melli 11, Baldwin 11, Hall 3, Pierre 2, Colson 7, Birch 6, Bango

  1. Periyot: 13-28

Devre: 31-46

  1. Periyot: 52-68

Beş faulle çıkan: 38.33 Giffey (Bayern Münih)

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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe
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