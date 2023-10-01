FENERBAHÇE ÇAYKUR RİZESPOR MAÇ SONUCU! Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı skoru kaç kaç?

Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı sona erdi. Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanan bu Süper Lig karşılaşmasında hakem Cihan Aydın ikinci düdüğü çaldı. Fenerbahçe Çaykur Rizespor maç sonucu ekranı sporseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçına dair detaylar...

FENERBAHÇE 2- 0 ÇAYKUR RİZESPOR

Son 13 resmi maçını kazanan sarı-lacivertliler, Çaykur Rizespor'u da 5-0 devirerek galibiyeti serisine devam etti. Fenerbahçe'nin gollerini 3. dakikada Szymanski, 47. dakikada İrfan Can Kahveci, 62. dakikada Edin Dzeko, 75. dakikada Tadic ve 90+2. dakikada King kaydetti.

FENERBAHÇE ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI DETAYLARI

Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı bugün (1 Ekim 2023 Pazar) saat 16:00'da başladı. Maç, Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynandı. Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı beIN Sports 1'de canlı olarak ekrana geldi.

Maçı Hakem Cihan Aydın yönetti. Aydın'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Deniz Caner Özaral üstlendi. Maçın dördüncü hakemi ise Sarper Barış Saka.



