Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Trendyol Süper Lig Fenerbahçe Cumartesi 19:00 Corendon Alanyaspor

Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor, 17 Ekim 2026 günü saat 19:00 itibarıyla Chobani Stadyumu sahasında Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.

Fenerbahçe, iç sahada Corendon Alanyaspor'u konuk ediyor. İki takımın da form durumu maçın önemli bir dinamiği olacak.

Lig Durumu Fenerbahçe 4. Trendyol Süper Lig O 7 G 4 B 1 M 2 P 13 19 Attığı Gol 6 Yediği Gol +13 Averaj Corendon Alanyaspor 6. Trendyol Süper Lig O 7 G 3 B 3 M 1 P 12 8 Attığı Gol 6 Yediği Gol +2 Averaj Gol Durumu (Toplam) Fenerbahçe 19 / 6 Corendon Alanyaspor 8 / 6 İç Saha / Deplasman Performansı F Fenerbahçe İç saha Oynanan Maç 3 G / B / M 2 / 0 / 1 Gol 13 – 4 CA Corendon Alanyaspor Deplasman Oynanan Maç 4 G / B / M 2 / 1 / 1 Gol 5 – 4

Fenerbahçe (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 14 gol atıp 2 gol yedi. Ligde 13 puanla 4. sırada.

Corendon Alanyaspor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 6 gol atıp 5 gol yedi. Ligde 12 puanla 6. sırada.

Takımların güncel form bilgileri Fenerbahçe G B M G G tüm kulvarlar Aston Villa 6-0 Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi M

Çaykur Rizespor 0-3 Fenerbahçe Trendyol Süper Lig G

Turan 0-2 Fenerbahçe Kulüpler Arası Hazırlık Maçları G

Fenerbahçe 8-0 Eyüpspor Trendyol Süper Lig G

Gaziantep FK 0-0 Fenerbahçe Trendyol Süper Lig B Corendon Alanyaspor B G B G M tüm kulvarlar Corendon Alanyaspor 0-0 Erzurumspor FK Trendyol Süper Lig B

Arca Çorum FK 1-2 Corendon Alanyaspor Trendyol Süper Lig G

Corendon Alanyaspor 2-2 Göztepe Trendyol Süper Lig B

Çaykur Rizespor 0-1 Corendon Alanyaspor Trendyol Süper Lig G

Eyüpspor 2-1 Corendon Alanyaspor Trendyol Süper Lig M

Maç öncesi değerlendirme

Fenerbahçe, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle dikkat çekerken 14 gol atıp sadece 2 gol gördü. Corendon Alanyaspor ise 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 6 gol atıp 5 gol yedi.

Eksik Oyuncular Fenerbahçe 2 eksik Mert Müldür Jayden Oosterwolde Corendon Alanyaspor 3 eksik Maestro Paolo Fernandes Fatih Aksoy

Fenerbahçe kadrosunda Mert Müldür (Sakat - Menisküs Problemi) ve Jayden Oosterwolde (Sakat - Arka Adalesinde Yırtık) yer almıyor.

Corendon Alanyaspor kadrosunda Maestro (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Paolo Fernandes (Sakat) ve Fatih Aksoy (Şüpheli) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Vedat Muriqi Fenerbahçe 6 Gol 1 Asist Mason Greenwood Fenerbahçe 4 Gol 2 Asist İrfan Can Kahveci Fenerbahçe 2 Gol 3 Asist Oğuz Aydın Fenerbahçe 2 Gol 3 Asist Arda Usluoğlu Corendon Alanyaspor 2 Gol 0 Asist Gaius Makouta Corendon Alanyaspor 2 Gol 0 Asist Ruan Corendon Alanyaspor 1 Gol 1 Asist Florent Hadergjonaj Corendon Alanyaspor 0 Gol 2 Asist

Vedat Muriqi, Fenerbahçe'nin hücum gücünde belirgin bir rol üstleniyor, 6 golle takımın en skorer ismi konumunda.

İkili Rekabet 3 Fenerbahçe 2 Beraberlik 0 Corendon Alanyaspor Corendon Alanyaspor 2-3 Fenerbahçe Trendyol Süper Lig

Fenerbahçe 2-2 Corendon Alanyaspor Trendyol Süper Lig

Corendon Alanyaspor 0-2 Fenerbahçe Trendyol Süper Lig

Fenerbahçe 3-0 Corendon Alanyaspor Trendyol Süper Lig

Fenerbahçe 2-2 Corendon Alanyaspor Trendyol Süper Lig

Son 5 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Fenerbahçe 3 galibiyet aldı, 2 maç berabere bitti. Bu maçlarda Fenerbahçe 12, Corendon Alanyaspor 6 gol attı.