Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor, 17 Ekim 2026 günü saat 19:00 itibarıyla Chobani Stadyumu sahasında Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.
Fenerbahçe, iç sahada Corendon Alanyaspor'u konuk ediyor. İki takımın da form durumu maçın önemli bir dinamiği olacak.
Fenerbahçe (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 14 gol atıp 2 gol yedi. Ligde 13 puanla 4. sırada.
Corendon Alanyaspor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 6 gol atıp 5 gol yedi. Ligde 12 puanla 6. sırada.
Fenerbahçe, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle dikkat çekerken 14 gol atıp sadece 2 gol gördü. Corendon Alanyaspor ise 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 6 gol atıp 5 gol yedi.
Fenerbahçe kadrosunda Mert Müldür (Sakat - Menisküs Problemi) ve Jayden Oosterwolde (Sakat - Arka Adalesinde Yırtık) yer almıyor.
Corendon Alanyaspor kadrosunda Maestro (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Paolo Fernandes (Sakat) ve Fatih Aksoy (Şüpheli) yer almıyor.
Vedat Muriqi, Fenerbahçe'nin hücum gücünde belirgin bir rol üstleniyor, 6 golle takımın en skorer ismi konumunda.
Son 5 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Fenerbahçe 3 galibiyet aldı, 2 maç berabere bitti. Bu maçlarda Fenerbahçe 12, Corendon Alanyaspor 6 gol attı.
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