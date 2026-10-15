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Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Takımlar, son dönemde farklı form grafikleriyle dikkat çekiyor. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Cevdet Berker İşleyen
Trendyol Süper Lig
Fenerbahçe
Cumartesi 19:00
17.10.2026
Corendon Alanyaspor
Stadyum: Chobani Stadyumu Yayın: beIN Sports

Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor, 17 Ekim 2026 günü saat 19:00 itibarıyla Chobani Stadyumu sahasında Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.

Fenerbahçe, iç sahada Corendon Alanyaspor'u konuk ediyor. İki takımın da form durumu maçın önemli bir dinamiği olacak.

Lig Durumu

Fenerbahçe

4. Trendyol Süper Lig
O
7
G
4
B
1
M
2
P
13
19
Attığı Gol
6
Yediği Gol
+13
Averaj

Corendon Alanyaspor

6. Trendyol Süper Lig
O
7
G
3
B
3
M
1
P
12
8
Attığı Gol
6
Yediği Gol
+2
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

Fenerbahçe 19 / 6
Corendon Alanyaspor 8 / 6

İç Saha / Deplasman Performansı

Fenerbahçe İç saha
Oynanan Maç
3
G / B / M
2 / 0 / 1
Gol
13 – 4
Corendon Alanyaspor Deplasman
Oynanan Maç
4
G / B / M
2 / 1 / 1
Gol
5 – 4

Fenerbahçe (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 14 gol atıp 2 gol yedi. Ligde 13 puanla 4. sırada.

Corendon Alanyaspor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 6 gol atıp 5 gol yedi. Ligde 12 puanla 6. sırada.

Takımların güncel form bilgileri
Fenerbahçe G B M G G

tüm kulvarlar

  • 14.10.2026 Aston Villa 6-0 Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi M
  • 10.10.2026 Çaykur Rizespor 0-3 Fenerbahçe Trendyol Süper Lig G
  • 03.10.2026 Turan 0-2 Fenerbahçe Kulüpler Arası Hazırlık Maçları G
  • 20.09.2026 Fenerbahçe 8-0 Eyüpspor Trendyol Süper Lig G
  • 14.09.2026 Gaziantep FK 0-0 Fenerbahçe Trendyol Süper Lig B
Corendon Alanyaspor B G B G M

tüm kulvarlar

  • 10.10.2026 Corendon Alanyaspor 0-0 Erzurumspor FK Trendyol Süper Lig B
  • 19.09.2026 Arca Çorum FK 1-2 Corendon Alanyaspor Trendyol Süper Lig G
  • 12.09.2026 Corendon Alanyaspor 2-2 Göztepe Trendyol Süper Lig B
  • 07.09.2026 Çaykur Rizespor 0-1 Corendon Alanyaspor Trendyol Süper Lig G
  • 30.08.2026 Eyüpspor 2-1 Corendon Alanyaspor Trendyol Süper Lig M

Maç öncesi değerlendirme

Fenerbahçe, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle dikkat çekerken 14 gol atıp sadece 2 gol gördü. Corendon Alanyaspor ise 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 6 gol atıp 5 gol yedi.

Eksik Oyuncular

Fenerbahçe

2 eksik
Mert Müldür Sakat Menisküs Problemi
Jayden Oosterwolde Sakat Arka Adalesinde Yırtık

Corendon Alanyaspor

3 eksik
Maestro Sakat Uyluk Sakatlığı
Paolo Fernandes Sakat
Fatih Aksoy Şüpheli

Fenerbahçe kadrosunda Mert Müldür (Sakat - Menisküs Problemi) ve Jayden Oosterwolde (Sakat - Arka Adalesinde Yırtık) yer almıyor.

Corendon Alanyaspor kadrosunda Maestro (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Paolo Fernandes (Sakat) ve Fatih Aksoy (Şüpheli) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Vedat Muriqi Vedat Muriqi Fenerbahçe 6 Gol 1 Asist
Mason Greenwood Mason Greenwood Fenerbahçe 4 Gol 2 Asist
İrfan Can Kahveci İrfan Can Kahveci Fenerbahçe 2 Gol 3 Asist
Oğuz Aydın Oğuz Aydın Fenerbahçe 2 Gol 3 Asist
Arda Usluoğlu Corendon Alanyaspor 2 Gol 0 Asist
Gaius Makouta Corendon Alanyaspor 2 Gol 0 Asist
Ruan Corendon Alanyaspor 1 Gol 1 Asist
Florent Hadergjonaj Corendon Alanyaspor 0 Gol 2 Asist

Vedat Muriqi, Fenerbahçe'nin hücum gücünde belirgin bir rol üstleniyor, 6 golle takımın en skorer ismi konumunda.

İkili Rekabet
3 Fenerbahçe
2 Beraberlik
0 Corendon Alanyaspor
  • 18.01.2026 Corendon Alanyaspor 2-3 Fenerbahçe Trendyol Süper Lig
  • 17.09.2025 Fenerbahçe 2-2 Corendon Alanyaspor Trendyol Süper Lig
  • 09.02.2025 Corendon Alanyaspor 0-2 Fenerbahçe Trendyol Süper Lig
  • 30.08.2024 Fenerbahçe 3-0 Corendon Alanyaspor Trendyol Süper Lig
  • 11.02.2024 Fenerbahçe 2-2 Corendon Alanyaspor Trendyol Süper Lig

Son 5 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Fenerbahçe 3 galibiyet aldı, 2 maç berabere bitti. Bu maçlarda Fenerbahçe 12, Corendon Alanyaspor 6 gol attı.

Sıkça Sorulan Sorular
Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor maçı ne zaman?

17 Ekim 2026 tarihinde.

Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor maçı saat kaçta?

19:00'da.

Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor maçı hangi kanalda?

beIN Sports'ta yayınlanacak.

Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor maçında hangi oyuncular eksik?

Fenerbahçe'de Mert Müldür ve Jayden Oosterwolde, Corendon Alanyaspor'da ise Maestro, Paolo Fernandes ve Fatih Aksoy eksik.

Fenerbahçe ve Corendon Alanyaspor'un ligde kaç puanı var?

Fenerbahçe'nin 13, Corendon Alanyaspor'un ise 12 puanı var.

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Anahtar Kelimeler:
Alanyaspor fenerbahçe
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