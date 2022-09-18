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Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor maçının ardından

18.09.2022 23:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarı-lacivertli oyuncu Attila Szalai: "Bizlerin her zamanki amacı hem Avrupa'da hem de ligde başarılı olmak" - "Bizler şu andan itibaren oynayacağımız maçı (Beşiktaş) sabırsızlıkla bekliyoruz"

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 5-0 yenen Fenerbahçe'nin futbolcularından Attila Szalai, hem ligde hem de Avrupa'da başarılı olmayı hedeflediklerini söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Macar stoper, "Bizlerin her zamanki amacı hem Avrupa'da hem de ligde başarılı olmak. Onun için mücadelemizi sürdürüyoruz. Bana göre iyi de bir yoldayız. Bu şekilde de devam etmek istiyoruz. Şunu söyleyebilirim ki biz gerçekten çok sıkı şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Daha önce de söylemiş olduğum gibi sıkı şekilde çalışırsanız başarıya ulaşırsınız. Dolayısıyla devam etmemiz gereken yol bu yol." ifadelerini kullandı.

Farklı skorla galip gelmekten duydukları mutluluğu dile getiren Szalai, şöyle devam etti:

"Çok fazla gol attığımız ve fazla golle kazandığımız için gerçekten kendimi mutlu hissediyorum. Aynı şekilde kalemizde de gol görmedik bu da bizler açısından mutluluk verici. Ofansif ve defansif anlamda bence yaptığımız şeylerden mutlu olabiliriz. Maça çıkarken çocuklar için maçlara çıkıyoruz. Maçtan önce de o tabletle sahaya çıkma fırsatım oldu. Bizler herkesi mutlu etmek niyetindeyiz ama daha çok çocukları en çok çocukları mutlu etmek istiyoruz. Öyle zannediyorum ki onun açısından da çok büyük mutluluk olmuştur. Onların atmosferi görmesi açısından, stattaki atmosferi daha iyi anlayabilmeleri açısından bence oldukça olumlu olmuştur."

UEFA Avrupa Ligi'nde Rennes ile yorucu ve şiddetli bir maç oynadıklarını hatırlatan 24 yaşındaki oyuncu, "Neticede iyi bir geri dönüş sağladık ve güzel bir sonuç elde ettik. Hocamız da bununla alakalı bizimle konuşuyordu. Daha taze oyunculara ihtiyacı olduğunu söylemişti. Bu maçta da şiddeti yüksek oynadık. Takım olarak bence çok fazla mücadele ettik. Koşu tempomuz da yüksekti. Herkes bu anlamda bana göre fazlasıyla mücadelesini gösterdi. Bizler en iyisini ortaya koymaya çalışıyoruz. Performansımızdan dolayı takım olarak elde ettiğimiz galibiyetten oldukça mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

- "Beşiktaş maçını sabırsızlıkla bekliyoruz"

Attila Szalai, ligde milli aradan sonra oynayacakları Beşiktaş derbisini sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti.

Dolu tribünler önünde oynamanın kendilerine iyi hissettirdiğini aktaran Szalai, şunları kaydetti:

"Harika atmosferlerde top oynamak bir futbolcuyu daima iyi hissettirir. Bana göre bugün biz iyi bir örnek teşkil ettik. Her zaman olduğu gibi bugün stadımızda muhteşem bir atmosfer vardı. Diğer takımların da bu anlamda avantajları var. Onlara da destek olan taraftar kitleleri var. Bizler şu andan itibaren oynayacağımız maçı sabırsızlıkla bekliyoruz. 3 puanı almak adına elimizden gelenin en iyisini o maçta göstereceğiz."

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