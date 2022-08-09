Fenerbahçe'de Ali Koç'tan maçın hakemine sert tepki!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ümraniyespor maçının ardından flaş ifadeler kullandı. Koç, "Taraftarın görmek istediği futbol en kısa sürede norm haline gelecektir. Transferde büyük bölümünü yaptık. 1 bölge kaldı. Bu yol kazası. Ümraniyespor'u da kutluyorum." dedi.

MAÇIN HAKEMİNE FLAŞ SÖZLER!

"Hakem zaten bildiğimiz bir hakem. Geçen sezonlardan da sıkıntılı biri olduğu belliydi. Tabii ki hakem hata yapacaktır ama 90 dakikada bu kadar olmaz. Bir daha başımıza bir şey gelirse tepkimiz farklı olur."

"90 DAKİKADA BU KADAR HATA OLMAZ"

"Size soruyorum penaltı mı? Dışarıda geldi. Hakem zaten sıkıntılı bir isim. Yöneten kadro iyi değildi. Her golde VAR'a gidildi. Her maçta çok fazla duruldu. Burada iki Avrupa maçı oynadık, hakemleri gördünüz. Bir 90 dakikada bu kadar hata olmaz."

"JORGE JESUS GELMEDEN ÖNCE 4-5 TRANSFER İSTİYORDU AMA..."

"Jorge Jesus gelmeden önce 4-5 transfer istiyordu ama 1 buçuk ay takımla geçirince ve bazı fırsatlar çıkınca değerlendirmek istedik. Her şeyi hocaya bıraksak 'Neden öyle yapıyorsun?' deniliyor. Biz, hocaya da ekibe de takıma da güveniyoruz. Panik yapacak bir şey yok."

FORVET TRANSFERİ YAPILACAK MI?

"Forvet en pahalı pozisyon. Maddi sıkıntı olunca, istediğinizi yapamazsınız. Transferin son döneminde çok farklı şeyler oluyor. Biz de onu bekliyoruz" dedi.

