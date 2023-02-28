SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'de Arda Güler gelişmesi! ''Arda, Fenerbahçe'nin evladıdır'' demişlerdi... Anlaşma sağlandı!

Fenerbahçe'de Arda Güler gelişmesi! ''Arda, Fenerbahçe'nin evladıdır'' demişlerdi... Anlaşma sağlandı!

28.02.2023 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe altyapısından yetişerek A Takıma kadar yükselen ve gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin alkışını alan Arda Güler için yeni gelişmeler yaşanıyor. Güler'in ailesi çocuklarının kariyerine dair açıklamada bulunurken, genç oyuncunun Başkan Ali Koç ile yeni sözleşme konusunda görüşme yapacağı öğrenilmişti. Yapılan görüşme sonunda anlaşma kararı çıktı.

Fenerbahçe'de Arda Güler gelişmesi! ''Arda, Fenerbahçe'nin evladıdır'' demişlerdi... Anlaşma sağlandı!
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe altyapısından yetişen ve yeteneği ile herkesi kendisine hayran bırakan Sarı-Lacivertliler'in genç yıldızı Arda Güler, dünya spor kamuoyunda da adından söz ettirmeye başladı. Arda Güler'in ailesi çocuklarının geleceği ile ilgili konuşmuş ve dedikodulara son noktayı koymuştu.

"ONLAR NASIL BİR KARAR ALIRSA BİZ O YÖNDE GİDERİZ" DEMİŞTİ

636caa31693d563bf085c4cb

Arda Güler’in ailesi, “Biz ne dakikaya ne saate bakarız. Arda, Fenerbahçe’nin evladıdır. Yıldınızı burada parlatmıştır. Biz oğlumuza bir şey söylemeyiz. Tamamen Arda ve Ali Başkan arasında geçer görüşme. Onlar nasıl bir karar alırsa biz o yönde gideriz.

ANLAŞMA SAĞLANDI

3557809_8f2e812d66ce057d7966239bfb0f8178_640x640

Bu sözlerin üzerine Ali Koç ile görüşme yapan Arda Güler'in ailesi, yeni bir anlaşma üzerinde mütabakata vardı. Fenerbahçe, Arda Güler'in '1500 dakika oynamazsa 5 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesini kaldırmayı teklif etti ve Arda Güler tarafı da bunu kabul etti. Fenerbahçe, Arda Güler ile 5 yıllık yeni sözleşme imzalayacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kayserispor-Fenerbahçe maçına sarı-lacivertli taraftar stada alınmayacakKayserispor-Fenerbahçe maçına sarı-lacivertli taraftar stada alınmayacak
Her fotoğrafını beğeniyor! Ama karşılık yok...Her fotoğrafını beğeniyor! Ama karşılık yok...
[RMV-10]
Anahtar Kelimeler:
Arda Güler fenerbahçe 10 da,

En Çok Okunan Haberler

"Hırsızın hiç mi suçu yok?" diyerek sert çıktı! "Hükümet tarafından eleştirilirken..."

"Hırsızın hiç mi suçu yok?" diyerek sert çıktı! "Hükümet tarafından eleştirilirken..."

Ömer’in yıldızı Selahattin Paşalı’nın eşi güzelliğiyle büyüledi! “Ne şanslı adamsın”

Ömer’in yıldızı Selahattin Paşalı’nın eşi güzelliğiyle büyüledi! “Ne şanslı adamsın”

Sosyal medya yanıyor! Icardi'ye kalpli yanıt... Beşiktaş'ı takipten çıktı

Sosyal medya yanıyor! Icardi'ye kalpli yanıt... Beşiktaş'ı takipten çıktı

Beşiktaş'ta tarihi ayrılık kararı!

Beşiktaş'ta tarihi ayrılık kararı!

Ampute futbolcusu Marcin Oleksy'nin attığı gol, Puskas Ödülü'nün sahibi oldu!

Ampute futbolcusu Marcin Oleksy'nin attığı gol, Puskas Ödülü'nün sahibi oldu!

Arda Güler bombası... Başkan ile görüşecek! Ailesinden transfer açıklaması

Arda Güler bombası... Başkan ile görüşecek! Ailesinden transfer açıklaması

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Ağız sağlığı için normal diş fırçası mı yoksa elektrikli diş fırçası mı? İşte yanıtı!

Ağız sağlığı için normal diş fırçası mı yoksa elektrikli diş fırçası mı? İşte yanıtı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.