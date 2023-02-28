Fenerbahçe'de Arda Güler gelişmesi! ''Arda, Fenerbahçe'nin evladıdır'' demişlerdi... Anlaşma sağlandı!

Fenerbahçe altyapısından yetişen ve yeteneği ile herkesi kendisine hayran bırakan Sarı-Lacivertliler'in genç yıldızı Arda Güler, dünya spor kamuoyunda da adından söz ettirmeye başladı. Arda Güler'in ailesi çocuklarının geleceği ile ilgili konuşmuş ve dedikodulara son noktayı koymuştu.

"ONLAR NASIL BİR KARAR ALIRSA BİZ O YÖNDE GİDERİZ" DEMİŞTİ

Arda Güler’in ailesi, “Biz ne dakikaya ne saate bakarız. Arda, Fenerbahçe’nin evladıdır. Yıldınızı burada parlatmıştır. Biz oğlumuza bir şey söylemeyiz. Tamamen Arda ve Ali Başkan arasında geçer görüşme. Onlar nasıl bir karar alırsa biz o yönde gideriz.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Bu sözlerin üzerine Ali Koç ile görüşme yapan Arda Güler'in ailesi, yeni bir anlaşma üzerinde mütabakata vardı. Fenerbahçe, Arda Güler'in '1500 dakika oynamazsa 5 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesini kaldırmayı teklif etti ve Arda Güler tarafı da bunu kabul etti. Fenerbahçe, Arda Güler ile 5 yıllık yeni sözleşme imzalayacak.

