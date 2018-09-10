Fenerbahçe'de Carlos Kameni sorunu

Yabancı kontenjanını aştığı için Carlos Kameni'nin lisansını donduruan Fenerbahçe'de Kamerunlu file bekçisi hakkında gelen bilgiler akıllara durgunluk verdi. Fenerbahçe'nin geçen sezon Malaga'da yıllık 2.2 milyon Euro ücret vererek aldığı Kameni'nin Malaga'da senelik 400 bin Euro kazandığı belirlendi.
MENAJERİNE KULÜP BUL DENDİ
Ancak durum bundan ibaret değil. Kameni ile yola devam etmek istemeyen Fener yönetimi Kamerunlu file bekçisinin menajerine kulüp bulmasını istedi. O da tek bir teklifle geldi.
?CELTA'NIN TEKLİFİ GÜLDÜRDÜ!
Menajerinin getirdiği teklifte Celta Vigo'nun Kameni için yıllık 300 bin Euro vermeye hazır olduğu ifade edildi. Kameni'nin de bu teklifi kabul etmesi mümkün değildi.
YÖNETİM DURUMA ÇARE ARIYOR
Lisansı dondurulan Kameni, durduğu yerden senede 2.2 milyon Euro kazanacağı gibi, bu sezon dışında 1 yıllık sözleşmesi daha var. Yönetim, bu durumdan mümkün olan en zararla kurtulmaya çalışıyor. (TAKVİM)
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