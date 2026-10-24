Fenerbahçe'de derbi sonrası bomba iddia! İsmail Kartal'ın yerine isim verdi

Galatasaray ile oynanacak kritik derbi öncesinde Fenerbahçe'de teknik direktör gündemi hareketlendi. Gazeteci Volkan Demir'in iddiasına göre sarı-lacivertlilerde İsmail Kartal ile yolların ayrılması ihtimali gündeme gelirken, olası değişiklik için Vincenzo Montella ve Antonio Conte isimleri öne çıkıyor.

VOLKAN DEMİR'DEN MONTELLA İDDİASI

Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisinde alacağı sonucun İsmail Kartal'ın geleceğini etkileyebileceği öne sürüldü. Volkan Demir, sarı-lacivertli ekibin derbide beklentilerin altında kalması durumunda teknik direktörlük koltuğu için Vincenzo Montella'nın gündeme gelebileceğini söyledi.

Demir, konuyla ilgili değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Fenerbahçe eğer bu kritik Galatasaray derbisinden istediği, beklediği sonucu alamazsa ve sahada hüsran yaşanırsa, sarı-lacivertli kulübün yeni teknik direktörü büyük ihtimalle Vincenzo Montella olacak.”

İSMAİL KARTAL'IN GELECEĞİ DERBİYE Mİ BAĞLI?

Derbi öncesinde gündeme gelen iddiaya göre İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'deki geleceği, Galatasaray karşısında alınacak sonuca göre şekillenebilir. Olası bir ayrılık durumunda yönetimin değerlendirebileceği isimler arasında Vincenzo Montella ve Antonio Conte'nin bulunduğu ileri sürüldü.

Ancak iki teknik adamla ilgili iddialara ilişkin kulüpten yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor.

MONTELLA, FENERBAHÇE-ROMA MAÇINI TRİBÜNDEN İZLEMİŞTİ

A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğünden ayrılan Vincenzo Montella, daha önce Fenerbahçe ile Roma arasında oynanan karşılaşmayı tribünden takip etmişti. İtalyan çalıştırıcının adı, son iddialarla birlikte yeniden sarı-lacivertli kulübün teknik direktör gündeminde yer aldı.

Fenerbahçe'de derbi sonucunun ardından teknik direktör konusunda nasıl bir yol izleneceği merakla bekleniyor.