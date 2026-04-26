Fenerbahçe'de Ederson ile hakem Yasin Kol kafa kafaya geldi! Kırmızı kartla atıldı

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki dev derbinin ikinci yarısında eşine az rastlanır bir kaos yaşandı. Hakem Yasin Kol'un penaltı kararı sonrası saha karışırken, Fenerbahçe kalecisi Ederson oyundan atıldı.

DERBİDE EDERSON ŞOKU: PENALTI KARARI SONRASI KIRMIZI KART!

Mücadelenin kritik anlarında hakem Yasin Kol beyaz noktayı gösterdi. Fenerbahçeli futbolcular pozisyona şiddetli itirazlarda bulunurken, Yasin Kol VAR merkeziyle uzun bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan inceleme neticesinde penaltı kararı geçerli sayıldı.

EDERSON’UN İNADI PAHALIYA PATLADI!

Karar sonrası kale çizgisine geçmekte direnen ve itirazlarını sürdüren tecrübeli kaleci Ederson, hakem Yasin Kol’un "kaleye geç" uyarılarını dikkate almadı. Hakemin defalarca yaptığı uyarılara rağmen kalesine geçmekte geciken ve oyunun başlamasını engelleyen Brezilyalı file bekçisi, ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla cezalandırıldı.

FENERBAHÇE 10 KİŞİ KALDI

Kritik penaltı vuruşu öncesi kalecisini kaybeden Fenerbahçe, hem 10 kişi kaldı hem de kaleye yedek kalecisini geçirmek zorunda kalarak derbinin en zorlu anlarından birini yaşadı.

HAKEMLE KAFA KAFAYA GELDİ!

Ederson oyundan çıkmakta direnince hakemle kafa kafaya geldi. O anlar sosyal medya gündem oldu.

Görüntüler beIN Sports'dan alınmıştır...