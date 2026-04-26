Melike Şahin saçlarını kısacık kestirdi! İşte yeni imajı

Güçlü sesi ve şarkılarıyla son dönemde beğeni toplayan Melike Şahin yeni imajıyla dikkat çekti. Son olarak O Ses Türkiye jürisinde olan Melike Şahin imaj değişikliğine giderek saçlarını bir hayli kısalttı.

Melike Şahin, saçlarını kısaltarak imajını yeniledi. Yeni görünümünü sosyal medya hesabından paylaşan Şahin, kuaför koltuğunda saçlarının kesildiği anlara da yer verdi.

Yeni halini sevenleriyle paylaşan şarkıcı, "Yeni yaş, yeni Melike yüklendi" ifadelerini kullandı.

Melike Şahin'in imajı sosyal medyayı ikiye böldü. Kimi şarkıcının tarzını çok beğenirken kimi de uzun saçlarıyla daha iyi olduğunu söyledi.