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Fenerbahçe'de Ersun Yanal dönemi sona erdi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 01.03.2020 22:23 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Ersun Yanal ile yollar ayrıldığını resmen açıkladı. Fenerbahçe resmi sitesinde yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Ersun Yanal hocamızdan gelen talep üzerine, kendisi ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrılmasına karar vermiştir." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'de Ersun Yanal ile yollar ayrıldı. Sarı-lacivertli kulüp ayrılığı resmen açıkladı.

İŞTE FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA

Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Ersun Yanal hocamızdan gelen talep üzerine, kendisi ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrılmasına karar vermiştir.

Hocamız Ersun Yanal, Yönetim Kurulumuz ile yapılan istişare doğrultusunda Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanacak yarı final deplasman maçında takımımızın başında yer alacaktır.

Değerli hocamız, Kulübümüzün zor bir döneminde görev almayı kabul ederken, Fenerbahçeliliğini ve Fenerbahçe değerlerini her zaman kendi kişisel menfaatlerinden üstünde tutmuştur. Anlaşma aşamasında olduğu gibi bu ayrılık sürecinde de aynı örnek yaklaşımı sergilemiştir.

Bu doğrultuda camiamız adına kendisine teşekkürlerimizi iletiyor, bugüne kadar kulübümüze verdiği hizmet ve katkılar için şükranlarımızı sunuyoruz.

Değerli hocamızın kariyerinin bundan sonraki aşamalarında kendisine başarılar dileriz.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ


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Okuyucu Yorumları 84 yorum
ŞAMPİYON GALATASARAY !
Doğru karar hiç gelmeyecekti aslında
gecen hafta dan kovulmuştu ama tazminat konusun da anlaşamiyordular demek orta bir yol bulunmuş.
Defolun hep1n1z kepazeler !!!
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