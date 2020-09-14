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Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Jailson, antrenmana çıkmadı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 14.09.2020 20:29 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'den Çin'e transfer olması beklenen Jailson, antrenmana çıkmadı.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Jailson, antrenmana çıkmadı

Fenerbahçe'de takımdan gönderilmesi planlanan isimlerden Jailson ile kesin olarak yollar ayrıldı. Jailson, bugün yapılan antrenmanda yer almadı.

Brezilya basınından Globo Esporte, Jailson'un Çin'den bir takım ile büyük ölçüde anlaştığını ve kısa süre içinde resmi açıklamanın yapılacağını yazdı.

BONSERVİS BEDELİ 5 MİLYON EURO

Fenerbahçe'nin Jailson için 5 milyon euro civarında bir rakam alacağı ve oyuncunun eski kulübü Gremio'ya da yüzde 20 pay (1 milyon euro) verileceği kaydedildi.

2018'de Gremio ile 4 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında anlaşma yapan Fenerbahçe, Vedat Muriqi'nin ardından bir oyuncusu için daha yüzde verecek. Sarı-lacivertliler, Lazio'ya giden Vedat Muriqi için de Rizespor'a yüzde 15 pay (yaklaşık 2,5 milyon euro) verecek.

Jailson, 2 sezonda Fenerbahçe'de 63 maça çıktı ve 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
zaten patates , çin olur tayland olur gitsin oralarda oynasın burada sağından atıp solundan geçiyolardı bunun topçuyum diye gelmiş birde fenerbahçede oynamışsın 63 maçta 3 gol 1 asist nedir be insan utanır yaa brezilyalıyım diye dolaşmaya
manyak para akladi ali koc bu adam 5m veren kulup hayatta inanmam degisik isler oluyor tebrikler ali baskan
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