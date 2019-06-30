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Fenerbahçe'de Gigi Datome de imzalayacak iddiası

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 30.06.2019 10:44 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Beko iç transferde çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Fenerbahçe Beko'da Kostas Sloukas'ın 3 yıllık imza ile takımda kalmasının ardından, takımın bir diğer kilit ismi Luigi Datome ile de görüşmeler başladı.

Fenerbahçe'de Gigi Datome de imzalayacak iddiası

Fenerbahçe, basketbol takımının yıldız isimlerinden Luigi Datome ile nikah tazelemeye hazırlandığı iddia edildi. Sarı Lacivertli takımın İtalyan yıldızı Gigi Datome, Fenerbahçe‘yle olan kontratını uzun yıllı olacak şekilde uzatma konusunda anlaşma sağlamak üzere. 4 sezondur Fenerbahçe forması giyen Datome ile görüşmelerde önemli aşama kaydeden sarı lacivertliler, detayların halledilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

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Fenerbahçe Datome'yi takımda tutarak kemik kadrosunu korumak istiyor. Datome bu sezon 35 EuroLeague maçında 9.6 sayı 3.4 ribaunt 1.1 asist ortalamalarını yakalamıştı. 31 yaşındaki oyuncu BSL’de ise 13 maçta 9 sayı 3.3 ribaunt 1.8 istatistiklerini elde etti. 2015'te sarı-lacivertlilere katılan tecrübeli basketbolcu üç lig şampiyonluğu, bir Euroleague ve iki Türkiye Kupası kaldırdı. Sarı Lacivertli takım daha önce Jan Vesely, Bobby Dixon, Ahmet Düverioğlu, Melih Mahmutoğlu ve Kostas Sloukas‘ın da sözleşmelerini uzatmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Datome Spor Toto Süper Lig thy avrupa ligi Türkiye Basketbol Ligi

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