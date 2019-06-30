Fenerbahçe'de Gigi Datome de imzalayacak iddiası

Fenerbahçe, basketbol takımının yıldız isimlerinden Luigi Datome ile nikah tazelemeye hazırlandığı iddia edildi. Sarı Lacivertli takımın İtalyan yıldızı Gigi Datome, Fenerbahçe‘yle olan kontratını uzun yıllı olacak şekilde uzatma konusunda anlaşma sağlamak üzere. 4 sezondur Fenerbahçe forması giyen Datome ile görüşmelerde önemli aşama kaydeden sarı lacivertliler, detayların halledilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
Fenerbahçe Datome'yi takımda tutarak kemik kadrosunu korumak istiyor. Datome bu sezon 35 EuroLeague maçında 9.6 sayı 3.4 ribaunt 1.1 asist ortalamalarını yakalamıştı. 31 yaşındaki oyuncu BSL’de ise 13 maçta 9 sayı 3.3 ribaunt 1.8 istatistiklerini elde etti. 2015'te sarı-lacivertlilere katılan tecrübeli basketbolcu üç lig şampiyonluğu, bir Euroleague ve iki Türkiye Kupası kaldırdı. Sarı Lacivertli takım daha önce Jan Vesely, Bobby Dixon, Ahmet Düverioğlu, Melih Mahmutoğlu ve Kostas Sloukas‘ın da sözleşmelerini uzatmıştı.
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