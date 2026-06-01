Fenerbahçe'de Hakan Safi çıldırdı! "İki dünya yıldızı İstanbul'da"

Fenerbahçe'de Haziran ayında yapılacak tarihi olağan genel kurul öncesinde seçim yarışı iyice kızışırken, başkan adaylarından iş insanı Hakan Safi transfer piyasasını sarsacak çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Sarı-lacivertli camiaya şampiyonluk yolunda dünya yıldızları sözü veren Safi, el sıkıştığı iki milli futbolcunun bu gece gizli bir zirve için İstanbul'a ayak bastığını duyurdu.

FENERBAHÇE GÜNDEMİNE BOMBA DÜŞTÜ! HAKAN SAFİ İKİ DÜNYA YILDIZINI İSTANBUL'A GETİRDİ

Fenerbahçe’de yaklaşan kongre öncesinde başkan adaylığı sürecinde adı geçen ve hamleleriyle dikkat çeken iş insanı Hakan Safi, sarı-lacivertli camiada deprem etkisi yaratacak açıklamalarda bulundu. Seçim vizyonunu "dünya yıldızları" üzerine kurduğunu belirten Safi, transferde sadece kağıt üstünde kalmadıklarını, somut adımları çoktan attıklarını ilan etti.

Safi, yaptığı açıklamada, "İddiamı ortaya koymak için 'Fenerbahçe'ye dünya yıldızlarını getireceğim' dedim. İki tanesi bugün İstanbul'a geldi. Bu gece kapalı bir yerde görüşeceğim. İki milli oyuncu ile de anlaştım. İstesem bugün yangın yapar açıklarım ama ıslak imza olmadan açıklamayacağım" ifadelerini kullanarak taraftarı heyecanlandırdı.

"İKİ MİLLİ YILDIZ TÜRKİYE'DE!"

Görüşmelerin büyük bir gizlilikle yürütüldüğünü vurgulayan Hakan Safi, getirdiği oyuncuların kalitesine dikkat çekti. Basının ve kamuoyunun takibinden kaçmak için özel bir plan yaptıklarını belirten Safi, "İki yıldızı Türkiye'ye getirdim, anlaştım! Bu gece dışarıda değil, kapalı bir yerde görüşeceğim" diyerek operasyonun ne kadar ciddi bir boyutta olduğunu gözler önüne serdi.

"TÜRKİYE OLACAK..."

Dünyaca ünlü Polonyalı golcü Robert Lewandowski'nin geleceğiyle ilgili transfer dedikoduları alevlenirken, yıldız futbolcunun eşi Anna Lewandowska'dan Türk futbolseverleri ayağa kaldıran sürpriz bir paylaşım geldi.

Instagram hesabı üzerinden takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Anna, bir kullanıcının yönelttiği "Türkiye ihtimali var mı?" sorusuna net bir dille "Türkiye olacak" yanıtını verdi. Sosyal medyada kısa sürede infial yaratan ve milyonlarca etkileşim alan bu iddialı cevap, başta Süper Lig devleri olmak üzere futbol kamuoyunda "Yılın transferi mi gerçekleşiyor?" sorusunu beraberinde getirdi.

GREENWOOD BOMBASI!

Fenerbahçe başkan adaylarından Hakan Safi’nin İstanbul’a getirdiğini müjdelediği dünya yıldızlarının gizemi çözülürken,

gazeteci Yağız Sabuncuoğlu gündemi sarsacak o ismi açıkladı.

Sabuncuoğlu, Marsilya forması giyen dünyaca ünlü kanat oyuncusu Mason Greenwood ile Hakan Safi’nin dün FaceTime üzerinden bir ön görüşme gerçekleştirdiğini ve önümüzdeki 24 saat içinde yüz yüze, birebir bir zirve yapacaklarını duyurdu. Safi’nin stratejik hamlesini de aktaran Sabuncuoğlu, başarılı iş insanının hedefinin seçime kadar İngiliz yıldızla her konuda el sıkışmak olduğunu, sandıktan zaferle çıkması durumunda ise kulüpten alacağı resmi imza yetkisiyle doğrudan Marsilya ile bonservis pazarlıklarına oturmayı planladığını belirtti.

SÖZLEŞMELERDE "GOL VE BAŞARI" BONUSU DÖNEMİ

Hakan Safi, transfer etmeyi planladığı oyuncularla yapacağı sözleşmelerin detaylarına dair de ezber bozan bir ödül sistemini devreye sokacağını açıkladı. Oyuncuları başarıya aç hale getirecek prim sistemini anlatan Safi, şu ifadeleri kullandı:

"Her 5 gole fazladan para veriyorum. Her 10 gole fazladan para veriyorum. Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya ayrı para veriyorum. Süper Lig şampiyonluğuna ise büyük para veriyorum."

Islak imzalar atılana kadar isimleri sır gibi saklayacağını belirten Hakan Safi’nin bu hamlesi, sarı-lacivertli kulüpteki seçim ateşini iyice körükleyecek gibi görünüyor.