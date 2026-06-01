SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe'de Hakan Safi çıldırdı! "İki dünya yıldızı İstanbul'da"

Fenerbahçe başkan adaylarından Hakan Safi, sarı-lacivertli camiada deprem etkisi yaratacak bir transfer operasyonunu duyurdu. Söz verdiği iki dünya yıldızı milli futbolcuyu İstanbul'a getirdiğini açıklayan Safi, bu gece kapalı kapılar ardında gizli bir zirve gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'de Hakan Safi çıldırdı! "İki dünya yıldızı İstanbul'da"
Burak Kavuncu

Fenerbahçe'de Haziran ayında yapılacak tarihi olağan genel kurul öncesinde seçim yarışı iyice kızışırken, başkan adaylarından iş insanı Hakan Safi transfer piyasasını sarsacak çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Sarı-lacivertli camiaya şampiyonluk yolunda dünya yıldızları sözü veren Safi, el sıkıştığı iki milli futbolcunun bu gece gizli bir zirve için İstanbul'a ayak bastığını duyurdu.

FENERBAHÇE GÜNDEMİNE BOMBA DÜŞTÜ! HAKAN SAFİ İKİ DÜNYA YILDIZINI İSTANBUL'A GETİRDİ

Fenerbahçe de Hakan Safi çıldırdı! "İki dünya yıldızı İstanbul da" 1

Fenerbahçe’de yaklaşan kongre öncesinde başkan adaylığı sürecinde adı geçen ve hamleleriyle dikkat çeken iş insanı Hakan Safi, sarı-lacivertli camiada deprem etkisi yaratacak açıklamalarda bulundu. Seçim vizyonunu "dünya yıldızları" üzerine kurduğunu belirten Safi, transferde sadece kağıt üstünde kalmadıklarını, somut adımları çoktan attıklarını ilan etti.

Safi, yaptığı açıklamada, "İddiamı ortaya koymak için 'Fenerbahçe'ye dünya yıldızlarını getireceğim' dedim. İki tanesi bugün İstanbul'a geldi. Bu gece kapalı bir yerde görüşeceğim. İki milli oyuncu ile de anlaştım. İstesem bugün yangın yapar açıklarım ama ıslak imza olmadan açıklamayacağım" ifadelerini kullanarak taraftarı heyecanlandırdı.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

"İKİ MİLLİ YILDIZ TÜRKİYE'DE!"

Fenerbahçe de Hakan Safi çıldırdı! "İki dünya yıldızı İstanbul da" 2

Görüşmelerin büyük bir gizlilikle yürütüldüğünü vurgulayan Hakan Safi, getirdiği oyuncuların kalitesine dikkat çekti. Basının ve kamuoyunun takibinden kaçmak için özel bir plan yaptıklarını belirten Safi, "İki yıldızı Türkiye'ye getirdim, anlaştım! Bu gece dışarıda değil, kapalı bir yerde görüşeceğim" diyerek operasyonun ne kadar ciddi bir boyutta olduğunu gözler önüne serdi.

"TÜRKİYE OLACAK..."

Fenerbahçe de Hakan Safi çıldırdı! "İki dünya yıldızı İstanbul da" 3

Dünyaca ünlü Polonyalı golcü Robert Lewandowski'nin geleceğiyle ilgili transfer dedikoduları alevlenirken, yıldız futbolcunun eşi Anna Lewandowska'dan Türk futbolseverleri ayağa kaldıran sürpriz bir paylaşım geldi.

Instagram hesabı üzerinden takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Anna, bir kullanıcının yönelttiği "Türkiye ihtimali var mı?" sorusuna net bir dille "Türkiye olacak" yanıtını verdi. Sosyal medyada kısa sürede infial yaratan ve milyonlarca etkileşim alan bu iddialı cevap, başta Süper Lig devleri olmak üzere futbol kamuoyunda "Yılın transferi mi gerçekleşiyor?" sorusunu beraberinde getirdi.

GREENWOOD BOMBASI!

Fenerbahçe de Hakan Safi çıldırdı! "İki dünya yıldızı İstanbul da" 4

Fenerbahçe başkan adaylarından Hakan Safi’nin İstanbul’a getirdiğini müjdelediği dünya yıldızlarının gizemi çözülürken,
gazeteci Yağız Sabuncuoğlu gündemi sarsacak o ismi açıkladı.

Sabuncuoğlu, Marsilya forması giyen dünyaca ünlü kanat oyuncusu Mason Greenwood ile Hakan Safi’nin dün FaceTime üzerinden bir ön görüşme gerçekleştirdiğini ve önümüzdeki 24 saat içinde yüz yüze, birebir bir zirve yapacaklarını duyurdu. Safi’nin stratejik hamlesini de aktaran Sabuncuoğlu, başarılı iş insanının hedefinin seçime kadar İngiliz yıldızla her konuda el sıkışmak olduğunu, sandıktan zaferle çıkması durumunda ise kulüpten alacağı resmi imza yetkisiyle doğrudan Marsilya ile bonservis pazarlıklarına oturmayı planladığını belirtti.

SÖZLEŞMELERDE "GOL VE BAŞARI" BONUSU DÖNEMİ

Fenerbahçe de Hakan Safi çıldırdı! "İki dünya yıldızı İstanbul da" 5

Hakan Safi, transfer etmeyi planladığı oyuncularla yapacağı sözleşmelerin detaylarına dair de ezber bozan bir ödül sistemini devreye sokacağını açıkladı. Oyuncuları başarıya aç hale getirecek prim sistemini anlatan Safi, şu ifadeleri kullandı:

"Her 5 gole fazladan para veriyorum. Her 10 gole fazladan para veriyorum. Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya ayrı para veriyorum. Süper Lig şampiyonluğuna ise büyük para veriyorum."

Islak imzalar atılana kadar isimleri sır gibi saklayacağını belirten Hakan Safi’nin bu hamlesi, sarı-lacivertli kulüpteki seçim ateşini iyice körükleyecek gibi görünüyor.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Barış Alper Yılmaz, A Milli Takım’da 3. golünü attıBarış Alper Yılmaz, A Milli Takım’da 3. golünü attı
Basketbol Süper Ligi: Fenerbahçe: 60 - A. Efes: 59Basketbol Süper Ligi: Fenerbahçe: 60 - A. Efes: 59
Anahtar Kelimeler:
transfer son dakika fenerbahçe Hakan Safi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Denizli’deki facia 'geliyorum’ demiş

Denizli’deki facia 'geliyorum’ demiş

Yüzlerinde korku, yollara düştüler

Yüzlerinde korku, yollara düştüler

Osimhen'den gece açıklama gelmişti! Peşindeki takım orta çıktı: Teklif yapacaklar

Osimhen'den gece açıklama gelmişti! Peşindeki takım orta çıktı: Teklif yapacaklar

Son halini paylaştı! Görenler yorum yağdırdı

Son halini paylaştı! Görenler yorum yağdırdı

Gram altın için İslam Memiş 'Temmuz ve Ağustos' deyip rakam verdi

Gram altın için İslam Memiş 'Temmuz ve Ağustos' deyip rakam verdi

Memur ve emekli zammı son tablo: Kulis bilgisi verdi 'Mesaj net'

Memur ve emekli zammı son tablo: Kulis bilgisi verdi 'Mesaj net'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.