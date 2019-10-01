SPOR

Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım New York'a gitti

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 01.10.2019 13:59 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin sezon öncesi kampında sakatlık geçiren Hasan Ali Kaldırım tedavi için Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentine gitti.

Sarı lacivertli ekibin Audi Cup'ta oynadığı Bayern Münih karşılaşmasında sakatlık geçiren ve o günden bu yana sahalardan uzak kalan Hasan Ali Kaldırım, saat 13.20'de İstanbul Havalimanı'ndan kalkan uçakla New York'a hareket etti.

BtcTurk Yeni Malatyaspor'da Sergen Yalçın'dan toplantı kararıBtcTurk Yeni Malatyaspor'da Sergen Yalçın'dan toplantı kararı

29 yaşındaki sol bekin, ayağına özel olarak yapılan tabanlıktaki ufak uyumsuzluk nedeniyle, ilerleyen süreçte sıkıntı yaşamaması için, geçen sene Tolga Ciğerci'nin tabanlık yaptırdığı ABD'deki merkeze gitmesi uygun görülmüştü. Milli futbolcunun ayağına burada yeni tabanlık yapılacağı belirtildi. ABD'de özel programına devam edecek olan deneyimli oyuncunun, milli ara sonrası hazır olması planlanıyor. (DHA)

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Luis Nani, MLS'te tarihe geçti!Fenerbahçe'nin eski yıldızı Luis Nani, MLS'te tarihe geçti!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Ali Kaldırım Spor Toto Süper Lig amerika new york

En Çok Okunan Haberler

Gözler İstanbul'a çevrilmişti! Bir uyarıda o kent için geldi

Gözler İstanbul'a çevrilmişti! Bir uyarıda o kent için geldi

Başkan parlamentoyu, parlamento Devlet Başkanı'nı feshetti

Başkan parlamentoyu, parlamento Devlet Başkanı'nı feshetti

Falcao'ya müthiş teklif! Geri mi dönüyor?

Falcao'ya müthiş teklif! Geri mi dönüyor?

Luis Nani, MLS'te tarihe geçti!

Luis Nani, MLS'te tarihe geçti!

Terim'den eleştirilere flaş yanıt!

Terim'den eleştirilere flaş yanıt!

Ve Mesut Özil kararı verildi!

Ve Mesut Özil kararı verildi!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Dön bir an önce Mbappe’ye kanat değiştirttiren adam !
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım New York'a gitti

Fenerbahçeli futbolcu Amerika'ya gitti

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Luis Nani, MLS'te tarihe geçti!

Luis Nani, MLS'te tarihe geçti!

Hasan Ali Kaldırım milli aradan sonra hazır hala gelecek

İşte Hasan Ali'nin dönüş tarihi

Nihat Özdemir o fotoğrafın hikayesini anlattı

Nihat Özdemir o fotoğrafın hikayesini anlattı

Fenerbahçe'ye dev derbi sonrası Isla'dan iyi haber

F.Bahçe'den derbi sonrası resmi açıklama

Fenerbahçe'de Isla’nın tedavisine başlandı

Isla’nın tedavisine başlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.