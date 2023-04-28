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Fenerbahçe'de kamp kadrosu açıklandı! 6 yıldız, Sivasspor maçına yok...

28.04.2023 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Cumartesi günü saat 19.00'da deplasmanda Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Bugün özel uçakla maçın oynanacağı kente giden sarı - lacivertlilerin kamp kadrosu açıklandı. Kanarya'da 6 futbolcu, kafilede yer almadı.

Fenerbahçe'de kamp kadrosu açıklandı! 6 yıldız, Sivasspor maçına yok...

Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

6 İSİM KAFİLEDE YOK

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Karşılaşma için bugün özel uçakla Sivas'a gidecek sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Attila Szalai, Michy Batshuayi, Lincoln Henrique ve Miha Zajc ile sarı kart cezalısı Emre Mor, kamp kadrosuna alınmadı.

Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

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İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Furkan Onur Akyüz, Samet Akaydın, Serdar Aziz, Luan Peres, Yiğit Efe Demir, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Nazım Sangare, Jayden Oosterwolde, Ezgjan Alioski, Willian Arao, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, Mert Hakan Yandaş, Arda Güler, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi, Serdar Dursun, Joshua King, Enner Valencia, Joao Pedro.

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