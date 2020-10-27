Fenerbahçe'de koronavirüs paniği

Trabzonspor maçı öncesinde İstanbul’un Avrupa yakasında bulunan bir sosyetik mekanda takım halinde yemek yiyen Sarı-Lacivertliler’i koronavirüs endişesi sardı...
İddiaya göre İstanbul’un popüler mekanlarından olan restaurantın 23 personelinde Kovid-19’a rastlandı. Mekan yönetimi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile geçici olarak faaliyetlerini durdurduğunu duyurdu.
Bu haber sonrasında derbide görev yapan hakemlerde ve Trabzonspor’da F.Bahçe gibi endişe hakim. (AKŞAM)
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