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Fenerbahçe'de koronavirüs paniği

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 27.10.2020 10:03 | Son Güncelleme

F.Bahçe'nin Trabzon karşılaşması öncesinde yemek yediği iddia edilen restaurantta 23 kişide koronavirüs çıktı. Mekan geçici olarak kapatıldı. Bu gelişme sonrası Fenerbahçe cephesinde koronavirüs paniği oluştu.

Fenerbahçe'de koronavirüs paniği

Trabzonspor maçı öncesinde İstanbul’un Avrupa yakasında bulunan bir sosyetik mekanda takım halinde yemek yiyen Sarı-Lacivertliler’i koronavirüs endişesi sardı...

İddiaya göre İstanbul’un popüler mekanlarından olan restaurantın 23 personelinde Kovid-19’a rastlandı. Mekan yönetimi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile geçici olarak faaliyetlerini durdurduğunu duyurdu.

Bu haber sonrasında derbide görev yapan hakemlerde ve Trabzonspor’da F.Bahçe gibi endişe hakim. (AKŞAM)

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