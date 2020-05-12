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Fenerbahçe'de koronavirüs şoku!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 12.05.2020 17:39 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, yapılan kontrollerde bir kişide daha koronavirüse rastlandığını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü, dün yapılan testler sonrasında 1 kulüp çalışanın daha koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Kulübümüz tarafından Samandıra Can Bartu Tesislerimizde 11 Mayıs Pazartesi günü tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlarımıza Covid-19 tanı testi yapılmıştır. Samandıra çalışanlarımızdan birinin test sonucu pozitif çıkmıştır. Testi pozitif çıkan çalışanımız evde izolasyona alınmış ve kendisine ilaç tedavisi başlamıştır. Geçtiğimiz hafta yapılan testlerde pozitif çıkan çalışanımızın ardından bu haftaki testle birlikte Samandıra Can Bartu tesislerimizde toplamda 2 çalışanımızda Covid-19 virüsü tespit edilmiştir. Konu hakkında gelişmeler oldukça tekrar kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır” ifadeleri kullanıldı.


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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Bu illet varken hastalık varken hala ligi başlatmayı düşünüyorlar!!!
oynayın ligleri oynayın derdiniz milyon euro ları kim alacak saglıkmıs vur dibine
bunlar ligi iptal ettirmek istiyor şampiyonluğa havlu attılar baskası olmasın mantığı
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