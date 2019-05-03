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Fenerbahçe’de kutlama günü

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 03.05.2019 14:13 | Son Güncelleme

Fenerbahçe’de Atatürk’ün kulübü ziyaret edişinin 101. ve Fenerbahçe Spor Kulübü’nün kuruluşunun 112. yılı kutlandı.

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün kuruluşunun 112. yılı ve Atatürk’ün kulübü ziyaret edişinin 101. yılı Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde yapılan törenle kutlandı.

Törende Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, yönetim kurulu üyeleri ve Fenerbahçe Koleji öğrencileri katıldı. Törende bir konuşma yapan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün tarihinde büyük fedakarlıkların olduğunu belirterek, "Söz konusu vatansa Fenerbahçe Spor Kulübü'nün tarihi büyük fedakarlıklar ve bağlılık örnekleriyle dolu. Bunu kimse tartışamaz. Fenerbahçe, bir kulüpten çok daha ötesi ve fazlası. Bu vatan için spor faaliyetlerini yürüten kulüpten çok daha fazlasını yaptığı tarihin altın sayfalarına yazılı durumda. Bizler, Türkiye'nin en özel ve en güzel kulübünün fertleri, temsilcileriyiz. Kendimizle ne kadar gurur duysak azdır. Fenerbahçe, kültürü, ilkeleri, değerleri, temsil ettikleri ve duruşuyla çok farklı bir kulüp. Atamızın Fenerbahçe Spor Kulübü'ne ilgisini pek çok olayla ifade edebilir, kanıtlayabiliriz. Aslında Atatürk'ün hangi takımı tuttuğu önemli değil, hangi kulübün onun yolundan yürüdüğü önemli. Burada da Fenerbahçe'yi ayırt etmek mümkün diye düşünüyorum. Fenerbahçe'nin bu vatan için neler yaptığını saygıyla karşılamış ki bu ziyaret gerçekleştirdi. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün nasıl bir lider olduğu, neler ifade ettiği sadece ülkemizde değil tüm dünya tarafından kabul edilen bir olay, unsur, ideoloji, liderlik örneğidir. Ancak ülke olarak enteresan bir dönemden geçiyoruz. Atamızın değerinin zayıflatılmaya çalışıldığı, iftiralara uğradığı, kıymetinin yeterince bilinmediği, hatta hatta dil uzatıldığı bir dönemden geçiyoruz. Üzücü. İnşallah bugünler sona erer. Fenerbahçe Spor Kulübü ve Atamız söz konusuysa duruşumuz, anlayışımız, hareket biçimimiz, ilkelerimiz ve değerlerimiz her zaman ortadadır. Bu sadece tenhada değil kalabalıkta da böyledir” şeklinde konuştu.

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