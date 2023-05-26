Fenerbahçe'de merakla beklenen isim belli oldu! Altyapı için Antalyaspor’da görev alan Sedat Karabük ile anlaşma sağlandı

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları hız kesmeden devam ederken, ilk hamle altyapı için geldi. Sarı-Lacivertliler Bodrumspor'da yardımcı Antrenörlük görevi yürüten ve Türk futboluna birçok ismi kazandıran Sedat Karabük ile büyük oranda anlaştı.

"BİRLİKTE ÇALIŞMALARINI İSTİYOR"

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Sarı-Lacivertliler'de 2020 yılından bu yana altyapıyı çalıştıran Tahir Karapınar Başkan Ali Koç, Sedat Karabük ve Tahir Karapınar kısa süre içinde bir araya gelecek. Ali Koç, Tahir Karapınar'ın devam etmesini ve Sedat Karabük ile birlikte çalışmasını istiyor. Tahir Karapınar bu konuya sıcak bakmıyor. Kısa süre içinde Tahir Karapınar'ın geleceği netleşecek.

ANTALYASPOR'A BÜYÜK GELİR SAĞLADI

2018-2021 tarihleri arasında Antalyaspor’da yardımcı antrenörlük görevi yürüten Karabük, transferde etkin olduğu futbolcular sayesinde kazandırdığı bonservis gelirleriyle dikkat çekti. Antalyaspor’a 100 milyonlarca TL kazandıran Karabük; Doğukan Sinik, Ismail Aissati ve Paul Mukairu gibi isimlerin takıma kazandırılmasında baş rol oynarken, sadece bu 3 futbolcudan 9.2 milyon Euro Antalyaspor’un kasasına girdi.

