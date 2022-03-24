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Fenerbahçe'de moralleri bozan sakatlık! Milli maçta...

24.03.2022 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de 2-1 kazanılan İttifak Holding Konyaspor maçında ağları sarsan başarılı stoper oyuncusu Kim Min-Jae, Güney Kore'nin İran ile oynadığı Dünya Kupası Asya Elemeleri 3'üncü Tur A Grubu karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıktı. Detaylar...

Fenerbahçe'de moralleri bozan sakatlık! Milli maçta...
Kim Min-Jae

Kim Min-Jae

GKO Güney Kore
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Dünya Kupası Asya Elemeleri 3'üncü Tur A Grubu karşılaşmasında Kim Min-Jae'nin formasını giydiği Güney Kore, İran'ı 2-0 mağlup ederek puanını 23'e yükseltti ve liderlik koltuğuna oturdu.

2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri 3'üncü Tur A Grubu 9'uncu maçında Güney Kore sahasında İran'ı konuk etti. Seoul Dünya Kupası Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Güney Kore rakibini 45+2'nci dakikada Heung-Min Son ve 63'üncü dakikada Kim Young-Gwon'un golleriyle 2-0 mağlup etti. Bu maç öncesinde 20 puanla ikinci sırada yer alan Güney Kore, aldığı galibiyetle rakibinin 1 puan önüne geçti ve liderlik koltuğuna oturdu.

KIM MIN-JAE SAKATLANDI

Fenerbahçeli Kim Min-Jae, ilk 11'de başladığı karşılaşmada yaşadığı sakatlık sonrası 79'uncu dakikada yerini Ji-Soo Park'a bıraktı. Öte yandan İran'da da Kayserisporlu Majid Hosseini, mücadelede 90 dakika görev yaptı.

Kim Min-Jae'nin durumu, yapılan kontrollerin ardından belli olacak.

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Fenerbahçe Futbol Kulübü
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