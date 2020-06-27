Fenerbahçe'de Muriç, Serdar Aziz ve Ozan Tufan'dan açıklamalar

Fenerbahçe'nin hedefsiz kalmasından dolayı konsantrasyon sorunu yaşadığının altını çizen Vedat, "Takım kim olursa olsun, hedefimiz var. Fenerbahçe asla pes etmez. Eksiklik şundan kaynaklanabilir, hedefsiz kaldık ve bu da bizi etkiledi. Elimizden geldiği kadar sezon sonuna kadar tüm maçları kazanmak için savaşacağız" şeklinde konuştu.

Sezon boyunca büyük şansızlıklar yaşadıklarının altını çizen Hasan Ali Kaldırım, "Çok kötü bir performans sergiledik, bizim gibi bir takımın bu şekilde oynamaya hakkı yok, bu kabul edilebilir bir şey değil. Sezona iyi başladık ancak şansızlıklar bir türlü yakamızı bırakmadı. Sezonun geri kalanında elimizden gelenin en iyisi yapmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin kötü bir performans sergilediğini ifade eden Ozan Tufan, "Kazandığımız için çok mutluyum ancak kötü bir performans sergiledik. Son anda takımın da gayretiyle beraber kazanmayı başardık. Kötü oynadığımız için üzüntülüyüz, çok kötü bir süreçten geçiyoruz. Arkadaşlarımızla beraber bu gemiyi limana yanaştıracağız" dedi.

Kalan maçlarınn hepsini kazanmak için savaşacaklarını vurgulayan Ozan, "Birçok sıkıntılarımız var, saha içerisinde yaşıyoruz. Bütün arkadaşlarımız bu süreçten kötü etkileniyor. Zor maçlar oynuyoruz, Malatyaspor da küme düşmemek için oynuyor. Bütün maçlarımızı kazanarak sezonu tamamlamak istiyoruz" şeklinde konuştu.

SERDAR AZİZ: İYİ YA DA KTÖÜ OYUN OLARAK BAKMIYORUZ

Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor'u 3-2 yendiği maçın ardından Serdar Aziz açıklamalarda bulundu.

Sezonun Fenerbahçe için iyi geçmediğini vurgulayan Serdar Aziz, "Bu sezon bizim için iyi geçmiyor. Kendi açımızdan iyi ya da kötü oyun olarak bakmıyoruz. Sadece 3 puana odaklıyız. Bu duruma biz getirdik, iyi ya da kötü diye bakmamak gerekiyor. Sadece 3 puan gerekiyor" dedi.

Yaşadığı sakatlık süreci hakkında da konuşan Serdar Aziz, "Şu anda gayet iyiyim. Pandemiden sonra ufak tefek eksiklerimiz oldu. Ne kadar çalışsak da tekrar yerine getirmek zor. Ufak tefek sakatlıklar oluyor, inşallah bu sezonu kazasız belasız bitiririz" şeklinde konuştu.

