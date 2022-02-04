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Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın son halini görenler şaşırıyor! Antrenman fotoğrafı...

04.02.2022 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin Watford'a kiraladığı fakat karşılıklı anlaşılarak Türkiye'ye geri dönen Ozan Tufan İngiltere'de sadece 6 ay kalabildi. Fenerbahçe'de antrenmandaki kilolarıyla çok eleştirilen Ozan Tufan'ın 6 ayda 93 kilodan 84 kiloya düştüğü öğrenildi. Ozan Tufan'ın son hali sosyal medyada gündem oldu.

Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın son halini görenler şaşırıyor! Antrenman fotoğrafı...
Ozan Tufan

Ozan Tufan

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de sürpriz bir şekilde yapılan Ozan Tufan hamlesi orta sahaya adeta ilaç gibi geldi. Rotasyonda sorun yaşayan sarı-lacivertliler, 1 yıllığına Watford'a kiraladığı Ozan Tufan'ı İngiltere'den geri çağırdı. Türkiye'de oynadığı futbolun yanında fazla kilolarıyla da konuşulan yıldız oyuncunun son halini görenler hayret etti.

SADECE 6 AY KALABİLDİ

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Fenerbahçe'nin Watford'a kiraladığı Ozan Tufan, İngiltere'de sadece 6 ay kalabildi. Yaşadığı dil problemi nedeniyle takımla kaynaşamayan milli oyuncuya özel olarak bir tercüman tutulmuştu. Sürekli Ozan'ın yanında gezen bu tercüman da takıma ısınmasına fayda olmadı. Fenerbahçe yaptığı flaş hamleyle Ozan'ı takıma geri çağırdı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'den tarihe geçecek transfer! Ozan Tufan gibisi daha önce ne görüldü ne duyuldu...Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'den tarihe geçecek transfer! Ozan Tufan gibisi daha önce ne görüldü ne duyuldu...

9 KİLO VERİP GERİ DÖNDÜ

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Ağustos ayında Watford'a giden Ozan Tufan, İngiltere'de yaptığı antrenmanlarda adeta eridi. İlk antrenmanına çıkan Ozan Tufan'ın verdiği kilolar sosyal medyada gündem oldu. 93 kilo gittiği İngiltere'den 84 kilo geri dönen tecrübeli oyuncunun son hali çok konuşuldu.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Ozan Tufan
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