Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın son halini görenler şaşırıyor! Antrenman fotoğrafı...

Fenerbahçe'de sürpriz bir şekilde yapılan Ozan Tufan hamlesi orta sahaya adeta ilaç gibi geldi. Rotasyonda sorun yaşayan sarı-lacivertliler, 1 yıllığına Watford'a kiraladığı Ozan Tufan'ı İngiltere'den geri çağırdı. Türkiye'de oynadığı futbolun yanında fazla kilolarıyla da konuşulan yıldız oyuncunun son halini görenler hayret etti.

SADECE 6 AY KALABİLDİ

Fenerbahçe'nin Watford'a kiraladığı Ozan Tufan, İngiltere'de sadece 6 ay kalabildi. Yaşadığı dil problemi nedeniyle takımla kaynaşamayan milli oyuncuya özel olarak bir tercüman tutulmuştu. Sürekli Ozan'ın yanında gezen bu tercüman da takıma ısınmasına fayda olmadı. Fenerbahçe yaptığı flaş hamleyle Ozan'ı takıma geri çağırdı.

9 KİLO VERİP GERİ DÖNDÜ

Ağustos ayında Watford'a giden Ozan Tufan, İngiltere'de yaptığı antrenmanlarda adeta eridi. İlk antrenmanına çıkan Ozan Tufan'ın verdiği kilolar sosyal medyada gündem oldu. 93 kilo gittiği İngiltere'den 84 kilo geri dönen tecrübeli oyuncunun son hali çok konuşuldu.



