Fenerbahçe'de Ozan Tufan sakatlık geçirdi

Teknik Direktör Aykut Kocaman'la bir türlü yıldızı barışmayan ve sezonun ikinci yarısı hiçbir resmi karşılaşmada forma şansı bulamayan Ozan Tufan sakatlandı! Antrenmanda sağ ayak yan bağı yırtılan genç futbolcunun yeni sezonun başına anca yetişebileceği öğrenilirken satılma olasılığının da sıfıra düştüğü öğrenildi.
Kocaman kadro dışı bırakmıştı
Teknik Direktör Aykut Kocaman, sezonun ikinci yarısı için takımın kamp kadrosuna Robin Van Persie ve Ozan Tufan'ı dahil etmemişti. Bu sezon sadece 14 karşılaşmada forma giyen Ozan Tufan 3 gol ve 1 asistle oynadı. (FANATİK)
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