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Fenerbahçe'de Ozan Tufan sakatlık geçirdi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 19.05.2018 10:57 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ozan Tufan, antrenmanda sakatlık geçirdi.

Fenerbahçe'de Ozan Tufan sakatlık geçirdi

Teknik Direktör Aykut Kocaman'la bir türlü yıldızı barışmayan ve sezonun ikinci yarısı hiçbir resmi karşılaşmada forma şansı bulamayan Ozan Tufan sakatlandı! Antrenmanda sağ ayak yan bağı yırtılan genç futbolcunun yeni sezonun başına anca yetişebileceği öğrenilirken satılma olasılığının da sıfıra düştüğü öğrenildi.

Kocaman kadro dışı bırakmıştı

Teknik Direktör Aykut Kocaman, sezonun ikinci yarısı için takımın kamp kadrosuna Robin Van Persie ve Ozan Tufan'ı dahil etmemişti. Bu sezon sadece 14 karşılaşmada forma giyen Ozan Tufan 3 gol ve 1 asistle oynadı. (FANATİK)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe ozan tufan Spor Toto Süper Lig

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