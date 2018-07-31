Fenerbahçe'de Ozan Tufan ve Salih Uçan ayrılıyor

Fenerbahçe'de yeni sezon planlarında yer almayan Ozan Tufan ve Salih Uçan, ayrılığın eşiğine geldi. İki futbolcu da teknik direktör Phillip Cocu tarafından ilk 11'de düşünülmüyor. Sürekli oynamak isteyen iki futbolcu yurt dışından takımlarla temas halinde. Salih'e başta Empoli'nin olmak üzere İtalya'dan teklifler var. Bonservis geliri elde etmeyi düşünen sarı - lacivertli yönetim ayrılığa sıcak bakıyor. (MİLLİYET)
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