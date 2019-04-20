Fenerbahçe'de sarı kart alarmı

Süper Lig'de oynadığı son 2 karşılaşmadan beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, rakibi karşısında kazanarak hem çıkışa geçmek hem de tehlike bölgeden uzaklaşmak istiyor. Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe, 33 puanla 14. sırada bulunuyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Kadıköy'de yapılan maçı sarı-lacivertliler 2-0 kazanmıştı.
DEPLASMANDA KAZANAMIYOR
Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda oldukça kötü bir performans sergiliyor. Sarı-lacivertli ekip, rakip sahada çıktığı 14 lig müsabakasının sadece 1'ini kazanabildi. Fenerbahçe, tek deplasman galibiyetini Atiker Konyaspor'u 1-0 yenerek elde etti.
EKSİK VE CEZALILAR
Fenerbahçe'de kırmızı kart cezalıları Mehmet Ekici ve Hasan Ali Kaldırım ile sarı kart cezalısı Roberto Soldado, maçta forma giyemeyecek. Kasığında kısmi yırtık bulunan Victor Moses da sakatlığı sebebiyle Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde takımındaki yerini alamayacak. Sarı-lacivertlilerde Martin Skrtel, İsmail Köybaşı, Eljif Elmas, Nabil Dirar, Harun Tekin, Roman Neustaedter ve Tolgay Arslan, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, Aytemiz Alanyaspor maçında sarı kart görmeleri durumunda 30. haftada Trabzonspor ile yapılacak karşılaşmada forma giyemeyecek.
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