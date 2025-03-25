SPOR

71
62
51
44
44
38
37
36
35
35
33
33
31
31
30
27
27
19
0
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'de sevindirici haber! Diego Carlos...

Fenerbahçe'de sevindirici haber! Diego Carlos...

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
25.03.2025 21:04
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, cuma günü deplasmanda Bodrum FK ile oynayacağı Süper Lig 29'uncu hafta maçının hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe'de sevindirici haber! Diego Carlos...
Diego Carlos

Diego Carlos

BRE Brezilya
Yaş: 32 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı.

CARLOS GERİ DÖNDÜ!

1

Sahada ısınma ve koordinasyon programları ile devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçların ardından uygulanan bireysel programlar ile sona erdi. Milli takımdan dönen futbolcular ise rejenerasyon ve aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı. Öte yandan Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Diego Carlos takımla çalışmalara başladı.

Canlı Skor

Gündem olmuştu! Ömür boyu men cezası aldılar..Gündem olmuştu! Ömür boyu men cezası aldılar..
Galatasaray'da Zaniolo çıkmazı! İtalyan basınından flaş iddia...Galatasaray'da Zaniolo çıkmazı! İtalyan basınından flaş iddia...
Anahtar Kelimeler:
spor fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Her şey çok güzel olacak' sloganının mimarıydı! Tutuklandı...

'Her şey çok güzel olacak' sloganının mimarıydı! Tutuklandı...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 'Ekrem Başkan ile konuştuk Saraçhane başka bir formata dönecek'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 'Ekrem Başkan ile konuştuk Saraçhane başka bir formata dönecek'

Gündem olmuştu! Ömür boyu men cezası aldılar..

Gündem olmuştu! Ömür boyu men cezası aldılar..

Igor Tudor'dan Kenan Yıldız kararı! Anında...

Igor Tudor'dan Kenan Yıldız kararı! Anında...

Galatasaray'da Zaniolo çıkmazı! İtalyan basınından flaş iddia...

Galatasaray'da Zaniolo çıkmazı! İtalyan basınından flaş iddia...

Fenerbahçe'de sevindirici haber! Diego Carlos...

Fenerbahçe'de sevindirici haber! Diego Carlos...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.