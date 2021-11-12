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Fenerbahçe'den sol kanada takviye

12.11.2021 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Devre arasında 2-3 transfer hamlesi yapmayı planlayan Fenerbahçe, sol kanatta yaşanan sorunu, Marsilya'da forma giyen Jordan Amavi ile çözmek için girişimlere start verdi.

Fenerbahçe'den sol kanada takviye
Jordan Amavi

Jordan Amavi

FRA Fransa
Yaş: 27 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Marsilya
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Ligde şampiyonluk yarışında Trabzonspor'un 10 puan gerisinde kalan Fenerbahçe gözünü ocak ayına çevirdi. Ara trasfer döneminde kadrosuna 2-3 takviye yapmayı planlayan Sarı-Lacivertliler özellikle kanat bölgesini güçlendirmek için kolları sıvadı.

HEDEFTEKİ İSİM JORDAN AMAVİ

Birçok ismi gündemine alan Fenerbahçe'nin Marsilya formasını giyen Jordan Amavi için harekete geçtiği öğrenildi.

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AYRILIK KARARINI ALDI

Bu sezon Fransız ekibinde sadece 2 lig maçında görev yapabilen 28 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılmak istediği ifade ediliyor.

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2025'E KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

2018 yılında 10 milyon Euro karşılığında Aston Villa'dan Marsilya'ya transfer olan Amavi'nin kulübüyle 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Teknik direktör Jorge Sampaoli ile yıldızı barışmayan yıldız futbolcu daha önce Nice formasını da giymişti.

DEĞERİ 8 MİLYON EURO

Hem sol bekte hem de orta alanın solunda görev yapabilen Fransız futbolcunun mevcut piyasa değerinin 8 milyon Euro olduğu belirtiliyor.


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Anahtar Kelimeler:
transfer Fenerbahçe Futbol Kulübü
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