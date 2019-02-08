Fenerbahçe'de operasyon! 8 isim gönderiliyor

Fenerbahçe gelecek sezon şampiyonluk için kadrosunu büyük oranda değiştirmeyi planlarken, Benzia’dan sonra Mayıs ayında gidecek diğer isimler de yavaş yavaş netleşiyor. Teknik Direktör Ersun Yanal’ın yönetime verdiği listede Roberto Soldado, Mathieu Valbuena, İsmail Köybaşı, Carlos Kameni, Mehmet Topal, Roman Neustadter, Michael Frey ve Tolga Ciğerci’nin bulunduğu öğrenildi.
5 OYUNCUNUN SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
Bu oyunculardan Soldado ve Valbuena’nın sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Ancak mukavelelerinde yer alan maddeye göre 6’şar maça daha çıkarlarsa sözleşmeleri uzayacak. Yanal’ın kalan dönemde bu isimleri 6 kez daha oynatsa da yönetimin takımda tutmayacağı belirtildi.
Sözleşmeleri Haziran'da sona erecek isimlerden Tolga, İsmail ve Neustadter ile görüşme yapılmayacak ve gönderilecek. 2020’ye kadar anlaşması olan Kameni ve Mehmet Topal ile 2022’ye kadar sözleşmesi bulunan Frey’e de takım bulmaları söylenecek. (Star)
Trabzon'da çarpıcı gelişme! Dava açılabilir
Kagawa'dan flaş itiraf!
G.Saray'da ayrılık! Anlaşma sağlandı
Şoke eden İlhan Mansız gerçeği!
Serdar'dan flaş Terim paylaşımı!
Efsane kulüp şokta! Alt lige düşürüldü
Fenerbahçe'de ayrılık
Fenerbahçe'de Şener Özbayraklı gerçeği ortaya çıktı
UEFA'da yeniden başkanlığa Ceferin seçildi
Bayern Münih çeyrek finalde
Benfica avantaj yakaladı
Ümit Özat ilk antrenmana çıktı
Trabzonspor'da genç kaleciler güven veriyor
Ronaldo'dan James Rodriguez'e telefon
Ümit Özat'ın yeni takımı resmen açıklandı!
Okuyucu Yorumları 1 yorum