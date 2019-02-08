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Fenerbahçe'de operasyon! 8 isim gönderiliyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 08.02.2019 16:32 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal’ın gelecek sezon Soldado, Valbuena, İsmail Köybaşı, Kameni, Neustadter, Frey, Tolga ve Mehmet Topal’ı kadroda düşünmediği iddia edildi. Yönetim de gideceklerle ilgili rapor üzerine sezon sonu planlamasına start verdi.

Fenerbahçe'de operasyon! 8 isim gönderiliyor

Fenerbahçe gelecek sezon şampiyonluk için kadrosunu büyük oranda değiştirmeyi planlarken, Benzia’dan sonra Mayıs ayında gidecek diğer isimler de yavaş yavaş netleşiyor. Teknik Direktör Ersun Yanal’ın yönetime verdiği listede Roberto Soldado, Mathieu Valbuena, İsmail Köybaşı, Carlos Kameni, Mehmet Topal, Roman Neustadter, Michael Frey ve Tolga Ciğerci’nin bulunduğu öğrenildi.

5 OYUNCUNUN SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
Bu oyunculardan Soldado ve Valbuena’nın sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Ancak mukavelelerinde yer alan maddeye göre 6’şar maça daha çıkarlarsa sözleşmeleri uzayacak. Yanal’ın kalan dönemde bu isimleri 6 kez daha oynatsa da yönetimin takımda tutmayacağı belirtildi.

Sözleşmeleri Haziran'da sona erecek isimlerden Tolga, İsmail ve Neustadter ile görüşme yapılmayacak ve gönderilecek. 2020’ye kadar anlaşması olan Kameni ve Mehmet Topal ile 2022’ye kadar sözleşmesi bulunan Frey’e de takım bulmaları söylenecek. (Star)

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bütün takımlar lig sonuna kadar düzenli berabere kalırsa ve fenev de düzenli yener ise yine şampiyon olamıyor puahahahaha
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