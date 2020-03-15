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Fenerbahçe'de son 17 yılın en uzun galibiyet özlemi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 15.03.2020 12:57 | Son Güncelleme

Süper Lig'deki kötü gidişatı dindiremeyen Fenerbahçe, son 17 yılın en uzun kazanamama serisine imza attı.

Fenerbahçe'de son 17 yılın en uzun galibiyet özlemi

Bu sezon ligde son galibiyetini 25 Ocak'ta Medipol Başakşehir'i evinde 2-0 yenerek alan sarı-lacivertliler, daha sonraki 7 lig maçında 4 yenilgi, 3 beraberlik yaşadı.

FENERBAHÇE KONYA'DA KAYBETTİ

Son olarak İttifak Holding Konyaspor'a yenilerek, galibiyet hasretini 7 maça çıkaran Fenerbahçe, 2003 yılından bu yana ilk kez böyle bir seriyle karşı karşıya kaldı.

2002 - 2003'TE 9 MAÇLIK KÖTÜ SERİ

Fenerbahçe, 2002-2003 sezonunda 9 maçlık kazanamama serisine imza atmıştı. Sarı-lacivertliler, 23 ila 30. haftalarda 8 maç üst üste galip gelemezken, bu süre içinde bir de erteleme maçını kazanamadı ve tarihinin en uzun kazanamama serisini yaşadı.

KÖTÜ REKORA 2 MAÇ KALDI

Fenerbahçe, Süper Lig'de 2 maç daha kazanamazsa tarihinin en kötü rekorunu egale etmiş olacak. 2002-2003 sezonunda 9 maç üst üste kazanamayarak bu alandaki en kötü istatistiğine sahip olan sarı-lacivertliler, Hes Kablo Kayserispor ve Kasımpaşa'yı da yenemezse bu rekorunu egale edecek.

GEÇEN SEZONDAN BİLE KÖTÜ

Fenerbahçe, tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçirdiği geçen sezon bile bu kadar uzun süre galibiyete hasret kalmamıştı. Geçen sezon ligi 46 puanla 6. sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, en fazla üst üste 6 maç galip gelememişti.

11 ŞUBAT'TAN BU YANA GALİBİYETİ YOK

Fenerbahçe, resmi maçlarda 11 Şubat'tan bu yana taraftarlarına galibiyet sevinci yaşatamadı. Son galibiyetini Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında 11 Şubat'ta TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor karşısında 1-0'la alan sarı-lacivertliler, daha sonra 6 resmi maç yaptı. Biri kupa, 5'i lig maçında çıkan Fenerbahçe, bu sürede 4 yenilgi, 2 beraberlik aldı.

(AA)

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