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Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci 1 ay sahalardan uzak kalacak

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 07.09.2018 15:24 | Son Güncelleme

Fenerbahçe’ye yeni transferi Tolga Ciğerci’den kötü bir haber geldi. Tolga Ciğerci sahalardan 1 ay uzak kalacak… Yıldız futbolcu tedavisi için Almanya’ya gitti.

Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci 1 ay sahalardan uzak kalacak

Fenerbahçe’nin yeni transferi Tolga Ciğerci’nin sakatlığı nedeniyle sahalara dönmesinin Ekim ayı ortalarını bulacağı öğrenildi. Tolga Ciğerci’ye ayak baş parmağındaki sakatlığının tedavisi için Almanya’da klinikten randevu alındığı ve burada 20 gün ila 1 ay arasında tedavi uygulanacağı belirtildi.

4.5 aydır futbol oynamıyor

Tolga Ciğerci, buradaki tedavisinin ardından Türkiye'ye dönecek ve gurbetçi futbolcunun takımla birlikte antrenmanlara başlamasının Ekim ayının ortalarını bulması bekleniyor. Galatasaray ile son maçına 18 Nisan’da çıkan Tolga Ciğerci 4.5 ayı aşkın bir süredir futbol oynayamıyor. (AJANSSPOR)

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Fenerbahçe tolga ciğerci Spor Toto Süper Lig Almanya

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