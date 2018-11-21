SPOR

Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci idmana çıktı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 21.11.2018 13:21 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürüyor.

Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci idmana çıktı

Can Bartu Tesisleri'nde teknik sorumlu Erwin Koeman yönetimindeki idmanda Tolga Ciğerci ilk kez sahada çalıştı. Milli oyunculardan yoksun gerçekleşen ve ilk 20 dakikası basına açık yapılan idman ısınma hareketleri ile başladı. Koordinasyon hareketleri ile devam eden antrenman top kapma ve pas çalışması ile etti. İdmanın basına kapalı bölümünde ise Trabzonspor maçına yönelik taktik çalışma gerçekleştirildiği ifade edildi. Sarı lacivertli ekipte Yassine Benzia, Islam Slimani, Alper Potuk ve Şener Özbayraklı ise salonda çalıştı.

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Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig tolga ciğerci

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