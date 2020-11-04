Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci kayıplarda

Ligin başında Erol Bulut'un en çok tercih ettiği isimlerden biri olan Tolga Ciğerci son dönemde kayıplara karıştı.
İlk 2 haftada oynanan Rizespor ve Hatayspor maçlarında 11'de yer alan tecrübeli yıldız Göztepe, Trabzonspor ve Antalya önünde ise kadroda olmasına rağmen hiç süre bulamadı.
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