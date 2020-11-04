SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci kayıplarda

Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci kayıplarda

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 04.11.2020 11:51 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de ligin ilk haftalarında Erol Bulut'un tercih ettiği Tolga Ciğerci son 3 maçta süre alamadı.

Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci kayıplarda

Ligin başında Erol Bulut'un en çok tercih ettiği isimlerden biri olan Tolga Ciğerci son dönemde kayıplara karıştı.

İlk 2 haftada oynanan Rizespor ve Hatayspor maçlarında 11'de yer alan tecrübeli yıldız Göztepe, Trabzonspor ve Antalya önünde ise kadroda olmasına rağmen hiç süre bulamadı.

VAR'a giden hakemin arkasında durarak pozisyonu izleyen Luis Suarez sarı kart gördüVAR'a giden hakemin arkasında durarak pozisyonu izleyen Luis Suarez sarı kart gördü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
ABD seçimlerinde son durum!
ABD seçimlerinde son durum!
Trump kameralar karşısına geçti! İlk açıklama geldi
Trump kameralar karşısına geçti! İlk açıklama geldi
Survivor Aycan'a büyük şok!
Survivor Aycan'a büyük şok!
Cimbom'dan bomba transfer! Dünyanın en hızlı futbolcusu...
Cimbom'dan bomba transfer! Dünyanın en hızlı futbolcusu...
Fatih Terim'den Arda Turan kararı!
Fatih Terim'den Arda Turan kararı!
Canlı yayında 2 kez tacize uğradı!
Canlı yayında 2 kez tacize uğradı!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Dorukhan Toköz ezeli rakibe transfer oluyor!
Dorukhan Toköz ezeli rakibe transfer oluyor!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Fenerbahçe'de şok ayrılık! Emre Belözoğlu çıldırdı...
Fenerbahçe'de şok ayrılık! Emre Belözoğlu çıldırdı...
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
En güzel Fenerbahçe sözleri
En güzel Fenerbahçe sözleri
Okuyucu Yorumları 2 yorum
aklı olan adam zaten ona şans vermez.
Gayet normal, olması gereken de buydu. Kötü oyuncu olduğundan değil mevkisinde Gustavo var. Ozan'da formda. Aralarındada Sosa gibi bir adam olması lazım.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci kayıplarda
F.Bahçe'de yıldız isim kayıplarda!
Ademi, Kosova Milli Takımı'nı seçerse Muriqi'yle birlikte oynayacak
F.Bahçe'nin yeni golcüsü, Muriç ile takım arkadaşı oluyor
Fenerbahçe'de futbolcular sakinliğiyle dikkat çekiyor
F.Bahçe'de dikkat çeken görüntü!
Fenerbahçe'de Sinan Gümüş PFDK'ya sevk edildi!
Fenerbahçe'de Sinan Gümüş PFDK'ya sevk edildi!
Şampiyonluk oranları yeniden güncellendi! Açık ara favori...
Şampiyonluk oranları güncellendi! Açık ara favori...
Abdullah Avcı'dan olay yaratan Caner Erkin açıklaması
Abdullah Avcı'dan olay Caner Erkin sözleri...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.