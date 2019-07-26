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Fenerbahçe’de Tolga Ciğerci ön planda

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 26.07.2019 10:32 | Son Güncelleme

Fenerbahçeli futbolcu Tolga Ciğerci, antrenmanlarda ve hazırlık maçlarında gösterdiği performansla sarı-lacivertliler adına ön plana çıkarken, ilk 11 için de göz kırptı.

Fenerbahçe’de Tolga Ciğerci ön planda

Süper Lig’in yeni sezon hazırlıklarına ilk olarak Samandıra ve Topuk Yaylası Tesisleri’nde başlayan ve şu anda da Avusturya’da çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’de Tolga Ciğerci ön plana çıkıyor.

Geçtiğimiz sezon yaşadığı talihsiz sakatlıklar dolayısıyla kadrodan uzak kalan ve sadece ligin son haftalarında U21 takımıyla maçlarda yer alan Ciğerci, hazırlık kamplarında gösterdiği performansla teknik heyeti mest etti. Sırasıyla Boluspor, Bursaspor ve Wolfsburg ile oynanan hazırlık maçlarında etkili bir oyun oynayan 27 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda gösterdiği performansla teknik heyetin yüzünü güldürürken, sarı-lacivertli formayla ilk 11’de yer almak için de vites arttırdı.

Sakatlıklardan dolayı kondisyon ve kuvvet sıkıntısı çeken 27 yaşındaki oyuncunun, antrenmanlarda oldukça hırslı gözüktüğü ve çalışmalar sonrasında bireysel olarak ekstra salonda çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

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Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig tolga ciğerci

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