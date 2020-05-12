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Fenerbahçe'de Visca ve İrfan Can sürprizi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 12.05.2020 11:02 | Son Güncelleme

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Medipol Başakşehir forması giyen iki futbolcu kadrosuna katmak istiyor. Sarı-lacivertliler, bu futbolcuları kadrosuna katarken, Emre Belözoğlu'nun ciddi bir desteği olacak.

Gelecek sezona Emre Belözoğlu'nun sportif direktör olarak görevlendirerek başlamayı planlayan Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Ali Koç, üç yıllık görev süresinin son sezonunda çok güçlü bir kadro kurmak istiyor. Sarı lacivertliler, koronavirüs nedeniyle futbol endüstrisi gelir kaybına uğrasa da tüm koşulları zorlayacak.

MASAYA OTURACAKLAR

Fenerbahçe, geçen sezon da radarında olan Edin Visca ve İrfan Can Kahveci'den vazgeçmiş değil. Sarı lacivertliler, sözleşmeleri devam eden iki oyuncu için Medipol Başakşehir'in kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Bu noktada gözler eski kulübüyle çok iyi ilişkileri olan Emre Belözoğlu, önemli bir rol oynayacak. Elde ettiğimiz bilgilere göre iki futbolcu da kulüplerin anlaşması halinde Fenerbahçe'ye gelmeye hazır. Kulüplerin önümüzdeki günlerde masaya oturması bekleniyor.

VİSCA BU SEZON BAŞAKŞEHİR'DE KAÇ GOL ATTI?

Süper Lig'in en istikrarlı isimlerinden olan ve artık Başakşehir ile özdeleşleşen Edin Visca, bu sezon lig, kupa ve Avrupa maçlarında toplam 39 maçta 14 gol atıp 13 de asist yaptı.

İRFAN CAN KAÇ GOL ATTI, KAÇ ASİST YAPTI?

A Milli Takım'ın da formasını giyen İrfan Can Kahveci ise 31 maçta 6 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

KRUSE VE OZAN SATILABİLİR

Diğer yandan Fenerbahçe, Max Kruse ve bu sezon yeniden çıkış yaparak milli takıma kadar yükselen Ozan Tufan için iyi teklifler gelmesi halinde değerlendirecek. (AJANSSPOR)

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