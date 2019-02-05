SPOR

Fenerbahçe'de Yassine Benzia kadro dışı bırakıldı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 05.02.2019 14:52 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin TFF'ye bildirdiği 28 kişilik kadroda Benzia'nın isminin yer almadığı açıklandı.

Fenerbahçe'de Yassine Benzia kadro dışı bırakıldı

Fenerbahçe, TFF'ye bildirilen 28 kişilik oyuncu listesini açıkladı. Fenerbahçe'nin bildirdiği listede Lille'den kiralanan Yassine Benzia yer almadı.

TFF'YE SUNULAN 28 KİŞİLİK LİSTEDE ŞU OYUNCULAR YER ALDI:

Volkan Demirel, Harun Tekin, Andre Ayew, Islam Slimani, Michael Frey, Jailson, Mehmet Topal, İsmail Köybaşı, Şener Özbayraklı, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Ekici, Oğuz Kağan Güçtekin, Victor Moses, Miha Zajc, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Alper Potuk, Mahsun Çapkan, Burak Albayrak, Tolgay Arslan, Deniz Yılmaz, Martin Skrtel, Roman Neustadter, Mathieu Valbuena, Nabil Dirar, Mauricio Isla, Roberto Soldado, Eljif Elmas.

PARTNERSeks robotu genelevinden hiç görülmemiş fotoğraflarSeks robotu genelevinden hiç görülmemiş fotoğraflar
Karaman'ın şansı Fenerbahçe'ye tutmuyorKaraman'ın şansı Fenerbahçe'ye tutmuyor
Moses'a Hazard benzetmesiMoses'a Hazard benzetmesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Benzia ersun yanal Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

Paris'te facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Paris'te facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

İki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Beşiktaş'ta ikinci Quaresma vakası

Beşiktaş'ta ikinci Quaresma vakası

Galatasaray ayrılığı açıkladı!

Galatasaray ayrılığı açıkladı!

G.Saray'da bir ayrılık daha!

G.Saray'da bir ayrılık daha!

Futbol tarihine geçen transfer! Rekor kırıldı

Futbol tarihine geçen transfer! Rekor kırıldı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Dilmen'den Tolgay Arslan sözleri

Dilmen'den Tolgay Arslan sözleri

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Fenerbahçe'den çifte bomba

Fenerbahçe'den çifte bomba

F.Bahçe'ye kupada ağır darbe! Elendiler

F.Bahçe'ye kupada ağır darbe! Elendiler

Okuyucu Yorumları 3 yorum
hatta üzerine benzin dökün yakın! Peygamber ve ümmeti hariç Araptan hayır mı gelir! At dışarı!
doğru bir karar
defolsun gitsin bir halta yaradigi yok bir de artistlik yapti cikarken en son yaptigimiz macta... Benziayo alanin ben aklina tukureyim
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe'de Yassine Benzia kadro dışı bırakıldı

Fenerbahçeli futbolcu kadro dışı bırakıldı

Hikmet Karaman'ın şansı Fenerbahçe'ye tutmuyor

Karaman'ın şansı Fenerbahçe'ye tutmuyor

Victor Moses'a Eden Hazard benzetmesi

Moses'a Hazard benzetmesi

Fenerbahçe Skrtel'e şu anda kazandığının yarısı teklif etti

F.Bahçe'den Skrtel'e teklif

Ersun Yanal'a göre 8 maçta 24 puan Şampiyonlar Ligi demek

Ersun Yanal bombayı patlattı

Fenerbahçe forma satışından 40 milyon TL gelir elde etti

F.Bahçe'den müthiş gelir!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.