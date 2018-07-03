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Fenerbahçe'den 3 Temmuz paylaşımı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 03.07.2018 10:28 | Son Güncelleme

Fenerbahçe sosyal medya hesabından yayınladığı bir video'yla 3 Temmuz'un unutulmadığını ve unutulmayacağı mesajını verdi.

Fenerbahçe'den 3 Temmuz paylaşımı

Fenerbahçe sosyal medya hesabından 3 Temmuz'la ilgili bir video yayınladı. Video açıklamasında "3 Temmuz isyan, 3 Temmuz sarı-lacivert direniştir. 3 Temmuz mücadele, 3 Temmuz omuz omuza kenetlenmektir. 3 Temmuz onur, gurur, namus, 3 Temmuz dünyaya örnek olan dik duruştur! Unutmadık, unutturmayacağız" ifadeleri kullanıldı.

KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Fenerbahçe Kulübünün açıklamasında, 2010-2011 sezonunun ardından 3 Temmuz 2011'de başlatılan "futbolda şike" soruşturması sürecine ilişkin, "Kumpasın 7. yılında, Fenerbahçe'ye kasteden tüm şahıs ve kurumlardan hesap sorulacağını yineliyoruz" ifadesi kullanıldı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye Cumhuriyeti ve spor tarihimizin en alçak kumpaslarından biri olan, 3 Temmuz Şike Kumpası’nın üzerinden tam 7 yıl geçti. Eski başkanımız Sayın Aziz Yıldırım ve eski yöneticilerimizin özgürlüklerinin gasbıyla başlayan, sonrasında kulübümüze maddi-manevi sayısız hasar veren bu süreç içerisinde, Fenerbahçe'nin en önemli gücü, dünyanın en güzel taraftarının canı pahasına ortaya koymuş olduğu özgürlük mücadelesi oldu. Fenerbahçe'sine sahip çıkan binlerce Fenerbahçeli, yıllarca gözyaşı döktü, üzüldü, ancak avazı çıktığı kadar bağırmaktan da geri durmadı 'Fenerbahçe yıkılmaz' diye."

Yargıtay'ın beraat kararı vermesi durumunda maddi ve manevi zararlar için gerekli bütün hukuki işlemlerin başlatılacağı aktarılan açıklamada, "Fenerbahçeli, kendisine yaşatılan zulmü hiçbir şekilde unutmamıştır ve unutmayacaktır. Bizler, Fenerbahçe Spor Kulübünün yöneticileri olarak, kulübümüzü sürekli olarak yıpratan ve milyonlarca Fenerbahçelinin son 7 yıldır bir an önce sonuçlanmasını beklediği Yargıtay sürecinin artık beraatle son bulmasını, tertemiz kulübümüzün kamuoyu vicdanında tescillenmiş olduğu masumiyetinin, Yargıtay nezdinde de gerçekleşmesini bekliyoruz. Kumpasın 7. yılında, Fenerbahçe'ye kasteden tüm şahıs ve kurumlardan hesap sorulacağını yineliyoruz" denildi.

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe 3 temmuz

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