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Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha! Berat Özdemir...

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 18.05.2020 12:17 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Gençlerbirliği'nin 21 yaşındaki orta sahası Berat Özdemir için 2 milyon euroluk bir bütçe ayırdı.

Fenerbahçe, 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Berat Ayberk Özdemir için Gençlerbirliği'nin kapısını aşındırıyor.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, sarı-lacivertliler sözleşmesi devam eden "Yeni Ozan Tufan" için Ankara ekibine 2 milyon euro bonservisin yanı sıra oyuncu teklifinde bulundu.

Berat'ın takıma katılması halinde Ozan Tufan'a gelen teklifler daha rahat değerlendirilecek. Genç orta saha oyuncusu bu sezon Süper Lig'de 23 maçta forma giymiş bir de gol kaydetmişti

"BERAT'I TRABZONSPOR İSTEMİŞTİ"

Son olarak Ankaragücü'nü çalıştıran teknik direktör Mustafa Kaplan, eski oyuncusu Berat Özdemir'in Trabzon'un kapısından döndüğünü açıklamıştı. Berat'ın geleceğinin çok parlak olduğunu belirten Kaplan, "Berat'ı Trabzonspor istemişti. Hatta Avrupa'dan Napoli ve Udinese'nin de listesindeydi. Ancak transferi olmadı. Mutlaka üst seviyelere çıkacaktır" dedi.

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