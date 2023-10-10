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Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Bir dönem Galatasaray'da forma giyen tecrübeli oyuncu ile anlaşmak istiyorlar...

10.10.2023 15:44 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe yönetimi orta saha rotasyonunu güçlendirmek için kolları sıvadı. Sarı-lacivertliler bir dönem Galatasaray'da forma giyen Michael Seri için Hull City ile görüşme yapacak.

Ara transfer için çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi. 2019 yılında Galatasaray'da forma giyen Michael Seri'yi kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertliler harekete geçti.

İSMAİL KARTAL İSTİYOR

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Orta sahadaki rotasyonu güçlendirmek isteyen İsmail Kartal, Türkiye'yi tanıyan ve maddi açıdan takımı zorlamayacak bir isim istiyor. Michael Seri'nin menajerler tarafından Fenerbahçe'ye önerilmesinin ardından İsmail Kartal bu transfere yeşil ışık yaktı.

HULL CITY İLE GÖRÜŞÜLECEK

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Kariyerine Hull City'de devam eden Michael Seri için Acun Ilıcalı ile kısa süre içinde bir görüşme gerçekleştirilecek. Devre arasında Michael Seri'yi kadrosuna katmayı planlayan sarı-lacivertliler duruma göre 6 aylık kiralama teklifi de yapabileceği gelen haberler arasında...

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