Fenerbahçe'den Galatasaray'a çarpıcı gönderme! Aslan kafeste uyudu!

Kadın Futbol Süper Ligi 6. hafta maçında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Mücadele 2-0'lık sarı lacivertli ekibin galibiyeti ile sonuçlandı.

Karşılaşma sonrası Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, ezeli rakibine gönderme şeklinde paylaşımlar yaptı.

GALATASARAY'A GÖNDERME

Karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından kafes içinde uyuyan bir aslan paylaşan sarı lacivertliler, arka planda çalan Ezel Dizi müziğiyle birlikte rakibine gönderme yaptı. Fenerbahçe hesabı ayrıca gülücük emojisi ve ağlayan surat da kullandı.

''SIRADAKİ RAKİP''

6'da 6 yapan sarı lacivertli takım bir başka paylaşımında ise, "Sıradaki rakip" ifadesiyle gönderme yaptı.