Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme: "Aydınlanmayan kara gece!"

Spor Toto Süper Lig'İn 16. haftasında Galatasaray, Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. Hakem Erkan Özdamar'ın verdiği kararlar sosyal medyada tartışma yaratırken, Fenerbahçe Spor Kulübü'nden flaş bir paylaşım geldi.

Sarı - lacivertlilerin resmi Twitter hesabından Galatasaray'ın 2020 yılında Fenerbahçe'nin 4-1'lik Başakşehir galibiyetinin ardından attığı "Futbolda kapkara gece" paylaşımına gönderme yapıldı.

"AYDINLANMAYAN KARA GECE"

Fenerbahçe'nin tweet'inde "23 Ekim 2022 - 12 Kasım 2022 ve bugün! Türk futbolunda yıllardır aydınlanmayan kara gece" ifadeleri kullanıldı

O TARİHLERDE NELER OLMUŞTU?

Galatasaray, 23 Ekim'de Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı ve maçın ardından sarı-kırmızılı yönetici Erden Timur "Ligi bitirtmeyeceğiz" açıklaması yaptı.

Fenerbahçe, 12 Kasım tarihinde Giresunspor'a 2-1 yenildi ve karşılaşmada Joao Pedro 40. dakikada kırmızı kart gördü. Aynı tarihte Galatasaray, Başakşehir'i 7-0 mağlup etti. Ayrıca Dursun Özbek "Aradan sonra şov devam edecek" şeklinde açıklama yaptı.

