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Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme: "Aydınlanmayan kara gece!"

29.12.2022 21:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı - kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Karşılaşmanın hakemi Erkan Özdamar'ın

Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme: "Aydınlanmayan kara gece!"

Spor Toto Süper Lig'İn 16. haftasında Galatasaray, Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. Hakem Erkan Özdamar'ın verdiği kararlar sosyal medyada tartışma yaratırken, Fenerbahçe Spor Kulübü'nden flaş bir paylaşım geldi.

Sarı - lacivertlilerin resmi Twitter hesabından Galatasaray'ın 2020 yılında Fenerbahçe'nin 4-1'lik Başakşehir galibiyetinin ardından attığı "Futbolda kapkara gece" paylaşımına gönderme yapıldı.

"AYDINLANMAYAN KARA GECE"

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Fenerbahçe'nin tweet'inde "23 Ekim 2022 - 12 Kasım 2022 ve bugün! Türk futbolunda yıllardır aydınlanmayan kara gece" ifadeleri kullanıldı

O TARİHLERDE NELER OLMUŞTU?

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Galatasaray, 23 Ekim'de Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı ve maçın ardından sarı-kırmızılı yönetici Erden Timur "Ligi bitirtmeyeceğiz" açıklaması yaptı.

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Fenerbahçe, 12 Kasım tarihinde Giresunspor'a 2-1 yenildi ve karşılaşmada Joao Pedro 40. dakikada kırmızı kart gördü. Aynı tarihte Galatasaray, Başakşehir'i 7-0 mağlup etti. Ayrıca Dursun Özbek "Aradan sonra şov devam edecek" şeklinde açıklama yaptı.

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