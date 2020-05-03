SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'den Gökhan Gönül ve Caner Erkin mesajı

Fenerbahçe'den Gökhan Gönül ve Caner Erkin mesajı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 03.05.2020 09:36 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Gökhan'ın sarı-lacivertli forması ile Beşiktaş'a attığı gol ve Caner'in Kartal'a karşı asistini paylaştı. Bu gelişme transfer mesajı olarak yorumlandı.

Fenerbahçe'nin bu sezon Ozan Tufan'ın Beşiktaş'a attığı golün şiddetini 'iftar topu'na benzeterek yaptığı "İstanbul için iftar vakti" paylaşımı farklı bir boyuta ulaştı. İki takım arasında sosyal medyada atılan eski goller üzerinden tatlı bir rekabet oluşurken, Fenerbahçe'nin içinde Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ün yer aldığı son paylaşımları dedikoduları beraberinde getirdi.

GÖKHAN GÖNÜL VE CANER ERKİN DETAYI

Fenerbahçe, önceki gün yaptığı paylaşımda Gökhan Gönül'ün Sarı-Lacivertli forma ile Beşiktaş'a attığı gole yer verdi. Caner'in asistiyle Volkan Şen'in Beşiktaş'a attığı gol de paylaşıldı. Beşiktaşlı Gökhan ile Caner'i yeniden transfer etmek isteyen Fenerbahçe'nin paylaşımları bir transfer mesajı olarak da yorumlandı.

SÖZLEŞMELERİ SONA ERİYOR

3 sezon önce Beşiktaş'a giden Caner ve Gökhan'ın sözleşmeleri sezon sonu sona eriyor. Takvim'in haberine göre özellikle Caner'in Sarı-Lacivertliler'e daha yakın olduğu, Gökhan ile de Kanarya arasında temaslar olduğu biliniyor. Fenerbahçe'nin Caner transferinde yaptığı teklifle Beşiktaş'ın bir adım önünde olduğu iddia ediliyor.

(AKŞAM)


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDisleksi hastası Aslı Enver: Kusur değilDisleksi hastası Aslı Enver: Kusur değil
Acun Ilıcalı'dan flaş Mesut Özil ve Cavani sözleriAcun Ilıcalı'dan flaş Mesut Özil ve Cavani sözleri
En güzel Beşiktaş marşlarının sözleriEn güzel Beşiktaş marşlarının sözleri
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

65 yaş ve üstü vatandaşlar hakkında önemli açıklama

65 yaş ve üstü vatandaşlar hakkında önemli açıklama

Trump'tan Kim Jong-un açıklaması

Trump'tan Kim Jong-un açıklaması

Cristiano Ronaldo yine karantinaya uymadı!

Cristiano Ronaldo yine karantinaya uymadı!

Galatasaray'dan 10 yıllık anlaşma

Galatasaray'dan 10 yıllık anlaşma

Acun Ilıcalı'dan flaş Mesut Özil ve Cavani sözleri

Acun Ilıcalı'dan flaş Mesut Özil ve Cavani sözleri

Fatih Terim'e F.Bahçe'yi şikayet ettiler!

Fatih Terim'e F.Bahçe'yi şikayet ettiler!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Ferdi Kadıoğlu milli takım tercihini açıkladı

Ferdi Kadıoğlu milli takım tercihini açıkladı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri

En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri

En güzel Fenerbahçe sözleri

En güzel Fenerbahçe sözleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Lyon Fenerbahçeli Luiz Gustavo için teklif yapmaya hazırlanıyor

Fenerabahçeli süper yıldıza flaş teklif

Fenerbahçe'den Gökhan Gönül ve Caner Erkin mesajı

Gökhan Gönül ve Caner Erkin mesajı

Acun Ilıcalı'dan flaş Mesut Özil ve Cavani sözleri

Acun Ilıcalı'dan flaş Mesut Özil ve Cavani sözleri

Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin 8 milyon euroluk teklifini reddetti

F.Bahçe'nin teklifini reddettiği ortaya çıktı

Manuel Pellegrini'den flaş Fenerbahçe açıklaması: Muhteşem ve tarihi bir kulüp

Pellegrini'den flaş F.Bahçe sözleri!

Mateja Kezman'ın son halini gören gözlerine inanamıyor

Kezman'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.