Fenerbahçe'den Hasan Ali kaldırım'a yapılan tepkiler hakkında açıklama

Fenerbahçe kulübü Hasan Ali Kaldırım ile ilgili açıklama yaptı.

İŞTE O AÇIKLAMA

"Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, sosyal medya mecraları üzerinde organize olarak hareket eden ve Kulübümüzün gündemini belirlemeye çalışan bazı örgütlü yapıları bir süredir takip etmekteyiz.

Sosyal medya mecralarında, taraftar profili görünümünde ve taraftar kimliği altında aktif olan; organize şekilde belirledikleri gündemler doğrultusunda hareket ederek, Kulübümüze olan bağlılıklarıyla sosyal mecralarda yer alan taraftarlarımızı da bu kurgu gündemlerine dahil etmeye çalışan bu yapılara önlem almak artık zaruri hale gelmiştir.

Öncelikle belirtmek isteriz ki; Kulübümüz her bir taraftarımızın görüş ve yorumlarına sonsuz saygı duymakla birlikte organize şekilde yapılan bu gündemleri kesinlikle dikkate almamaktadır.

Son olarak Futbol Takımımızın Kaptanı Hasan Ali Kaldırım’a dair yine organize ve örgütlü şekilde gerçekleştirilen seviyesiz linç girişimi de hassasiyetle takipte olduğumuz bir diğer konudur.

Kulübümüzün değerlerini hedef almak başta olmak üzere Fenerbahçe’yi ilgilendiren her kritik konuda kendi ajandaları doğrultusunda adımlar atan, gündemi yönlendirmeye çalışan bu örgütlü yapılar ile mücadele adına hukuki anlamda tüm adımların atılacağını kamuoyunun ve taraftarlarımızın bilgisine sunuyoruz.