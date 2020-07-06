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Fenerbahçe'den Hasan Ali kaldırım'a yapılan tepkiler hakkında açıklama

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 06.07.2020 17:53 | Son Güncelleme

Fenerbahçe kulübü Hasan Ali Kaldırım ile ilgili açıklama yaptı. Sarı-lacivertli kulüp, "Son olarak Futbol Takımımızın Kaptanı Hasan Ali Kaldırım’a dair yine organize ve örgütlü şekilde gerçekleştirilen seviyesiz linç girişimi de hassasiyetle takipte olduğumuz bir diğer konudur" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'den Hasan Ali kaldırım'a yapılan tepkiler hakkında açıklama

Fenerbahçe kulübü Hasan Ali Kaldırım ile ilgili açıklama yaptı.

İŞTE O AÇIKLAMA

"Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, sosyal medya mecraları üzerinde organize olarak hareket eden ve Kulübümüzün gündemini belirlemeye çalışan bazı örgütlü yapıları bir süredir takip etmekteyiz.

Sosyal medya mecralarında, taraftar profili görünümünde ve taraftar kimliği altında aktif olan; organize şekilde belirledikleri gündemler doğrultusunda hareket ederek, Kulübümüze olan bağlılıklarıyla sosyal mecralarda yer alan taraftarlarımızı da bu kurgu gündemlerine dahil etmeye çalışan bu yapılara önlem almak artık zaruri hale gelmiştir.

Öncelikle belirtmek isteriz ki; Kulübümüz her bir taraftarımızın görüş ve yorumlarına sonsuz saygı duymakla birlikte organize şekilde yapılan bu gündemleri kesinlikle dikkate almamaktadır.

Son olarak Futbol Takımımızın Kaptanı Hasan Ali Kaldırım’a dair yine organize ve örgütlü şekilde gerçekleştirilen seviyesiz linç girişimi de hassasiyetle takipte olduğumuz bir diğer konudur.

Kulübümüzün değerlerini hedef almak başta olmak üzere Fenerbahçe’yi ilgilendiren her kritik konuda kendi ajandaları doğrultusunda adımlar atan, gündemi yönlendirmeye çalışan bu örgütlü yapılar ile mücadele adına hukuki anlamda tüm adımların atılacağını kamuoyunun ve taraftarlarımızın bilgisine sunuyoruz.

Özellikle akıllı telefon mesajlaşma uygulamaları üzerinden organize olarak suni gündemler yaratan bu yapılar içinde bulunan iyi niyetli taraftarlarımıza da gerek Kulübümüzün hassasiyetleri doğrultusunda gerekse önümüzdeki dönemlerde yaşanacak hukuki süreçler bakımından bu yapıların bir ortağı ve parçası olmamaları gerektiğini önemle vurguluyoruz.

Son olarak, her fırsatta yönetim kurulumuzu eleştirmeye ve itibarsızlaştırmaya çalışan bazı birey ve kesimlerin, daha önce birçok kez yönetim kurulu üyelerimize de saldırılar düzenlemiş bu yapıları Kulübümüz ile bağlantılı şekilde göstermeye çalıştıklarını ve bu yönde imalı paylaşımlar yaptıklarını ibretle ve hayretle takip etmekteyiz.

Bu kişilere çağrımız, ellerinde bu anlamda bilgi, belge ne varsa açıkça ortaya koymaları; bu bilgi ve belgeleri ortaya koymadan yaptıkları bu güdümlü paylaşımların kendilerini iftiracı ve müfteri ilan etmek dışında hiçbir karşılığnın olmadığını bilmeleridir."

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