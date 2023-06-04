Fenerbahçe'den Icardi hazırlığı! Maç öncesi Arjantinli oyuncuya özel önlem alındı

Fenerbahçe, Galatasaray derbisinden galibiyetle dönmenin hesaplarını yapıyor. Sezonun son maçına çıkacak iki ekip de kazanmak istiyor. Özellikle Fenerbahçe'nin şampiyonluğu kaybetmesinin ardından Galatasaray maçını kazanarak kendilerini taraftarlara affettirmek istediği öğrenildi.

ICARDI'YE ÖZEL ÖNLEM

Portekizli teknik adam Jorge Jesus, Galatasaray'ın en önemli ismi Icardi'ye özel önlem aldı. Sezonun ilk yarısında Kadıköy'deki maçta son 15 dakikada oyuna giren ve 1 gol, 1 asistle 3-0'lık galibiyete damgasını vuran Icardi için çalışmalar yapıldı.

SAVUNMA KURGUSU YENİLENDİ

Savunma kurgusunu Icardi'yi durdurmak üzerine yapan sarı-lacivertlilerde Arjantinli oyuncunun neredeyse her adımı savunma oyuncularına ezberletildi.



