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Fenerbahçe'den Icardi hazırlığı! Maç öncesi Arjantinli oyuncuya özel önlem alındı

04.06.2023 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, Galatasaray'a karşı kazanıp taraftarına kendini affettirmek istiyor. Sezonun son maçına çıkacak iki ekip de mücadeleye çok iyi hazırlandı. Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın yıldızı Icardi'ye özel önlem aldığı ve savunma kurgusunu ona göre yaptığı öğrenildi.

Fenerbahçe'den Icardi hazırlığı! Maç öncesi Arjantinli oyuncuya özel önlem alındı
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Fenerbahçe, Galatasaray derbisinden galibiyetle dönmenin hesaplarını yapıyor. Sezonun son maçına çıkacak iki ekip de kazanmak istiyor. Özellikle Fenerbahçe'nin şampiyonluğu kaybetmesinin ardından Galatasaray maçını kazanarak kendilerini taraftarlara affettirmek istediği öğrenildi.

ICARDI'YE ÖZEL ÖNLEM

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Portekizli teknik adam Jorge Jesus, Galatasaray'ın en önemli ismi Icardi'ye özel önlem aldı. Sezonun ilk yarısında Kadıköy'deki maçta son 15 dakikada oyuna giren ve 1 gol, 1 asistle 3-0'lık galibiyete damgasını vuran Icardi için çalışmalar yapıldı.

SAVUNMA KURGUSU YENİLENDİ

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Savunma kurgusunu Icardi'yi durdurmak üzerine yapan sarı-lacivertlilerde Arjantinli oyuncunun neredeyse her adımı savunma oyuncularına ezberletildi.


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