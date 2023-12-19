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  4. Fenerbahçe'den kafa karıştıran Edin Dzeko paylaşımı! Galatasaray derbisiyle ilgili şifreyi verdiler

Fenerbahçe'den kafa karıştıran Edin Dzeko paylaşımı! Galatasaray derbisiyle ilgili şifreyi verdiler

19.12.2023 15:19 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe, tecrübeli futbolcusu Edin Dzeko’nun antrenman sonrası yaşadığı ağrı sonrası çekilen MR sonucunda sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edildiğini açıkladı. Sarı-laciverli kulüp, yıldız oyuncunun tedavi sürecinin başladığını duyurdu. Bu açıklamanın ardından Fenerbahçe'den ilginç bir paylaşım geldi.

Edin Dzeko

Edin Dzeko

BOS Bosna Hersek
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe’nin tecrübeli Bosnalı futbolcusu Edin Dzeko’nun geçtiğimiz gün antrenman sonrası yaşadığı ağrı nedeniyle çekilen MR sonucuyla ilgili açıklama yaptı.

" TEDAVİ SÜRECİ BAŞLATILMIŞTIR"

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Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Edin Dzeko’nun antrenman sonrası yaşadığı ağrı şikayeti sonrası Ataşehir’de bulunan özel bir hastanede MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler neticesinde sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edilen oyuncumuzun tedavi süreci başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.

KAFA KARIŞTIRAN PAYLAŞIM

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Sarı-lacivertli kulüp, Dzeko'nun durumuyla ilgili ilginç bir paylaşımda bulundu. Galatasaray derbisinde oynayıp oynamayacağı merak konusu olan Dzeko'nun yüksek ihtimalle bu mücadelede oynayacağı kesinleşti.

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