Fenerbahçe'den kafa karıştıran Edin Dzeko paylaşımı! Galatasaray derbisiyle ilgili şifreyi verdiler

Fenerbahçe’nin tecrübeli Bosnalı futbolcusu Edin Dzeko’nun geçtiğimiz gün antrenman sonrası yaşadığı ağrı nedeniyle çekilen MR sonucuyla ilgili açıklama yaptı.

" TEDAVİ SÜRECİ BAŞLATILMIŞTIR"

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Edin Dzeko’nun antrenman sonrası yaşadığı ağrı şikayeti sonrası Ataşehir’de bulunan özel bir hastanede MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler neticesinde sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edilen oyuncumuzun tedavi süreci başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.

KAFA KARIŞTIRAN PAYLAŞIM

Sarı-lacivertli kulüp, Dzeko'nun durumuyla ilgili ilginç bir paylaşımda bulundu. Galatasaray derbisinde oynayıp oynamayacağı merak konusu olan Dzeko'nun yüksek ihtimalle bu mücadelede oynayacağı kesinleşti.





