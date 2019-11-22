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Fenerbahçe'den KAP açıklaması

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 22.11.2019 12:17 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, isim haklarının satılacağı yönünde çıkan haberler hakkında açıklamada bulundu.

Fenerbahçe'den KAP açıklaması

KAP'a yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi;

SPK'nun II 15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği Madde 9 çerçevesinde yapılan açıklamamızdır:

Bazı internet haber ve sosyal medya kaynaklarında Fenerbahçe isim haklarının 15 yıl süreyle satılması konusunda görüşmeler yapıldığı, firma adı ve tutar belirtilerek yer almaktadır.

Gerçeği yansıtmayan bu haberlere itibar edilmemesini yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.

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Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig kap

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
yakında kendilerinide satarlar .
Şampiyon Fenerbahçe
bimbahce olacakmis ????
Çok bozuldum ????
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